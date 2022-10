Potrhlý pick-up Tesly se nejspíš skutečně začne vyrábět, natočili ho se všemi nezbytnostmi pro provoz

Nedokážeme říci, zda jde už o produkční provedení, natočený prototyp k němu ale má rozhodně blíže než všechny dříve zachycené varianty. Musk nadále počítá s tím, že bude voděodolný a budete se s ním moci vydat i na moře.

Na první představení Tesly Cybertruck došlo již v roce 2019. Touto dobou už americká automobilka měla vyrábět všechny tři zamýšlené varianty, tedy jak zadokolku s jedním motorem, tak čtyřkolku se dvěma či dokonce se třemi jednotkami. Jenže dodržováním vlastních termínů se značka nikdy příliš nezabývala, a pokud již k něčemu takovému přistoupila, pak jen proto, aby investory přesvědčila, že se ve Fremontu, v Austinu, v Šanghaji nebo Berlíně něco děje.

Aktuálně má k zahájení výroby dojít v polovině příštího roku. A nejnovější pohled na prototyp vozu jen naznačuje, že tentokrát by již na splnění slibů mohlo dojít. Futuristicky stylizovaná studie se totiž postupně mění na futuristicky stylizovanou produkční variantu. Ta zůstává svému předobrazu věrna hlavně v případě bočních partií, třebaže klasická zrcátka a stěrače vnímání vozu mění, v rámci těch zbývající došlo na větší změny.

Asi nejviditelnější jsou úpravy diodové lišty vzadu, která tvoří vrchol víka korby. U produkční verze se totiž rozšířila mezera mezi samotnými světly a plechařinou. Odlišná je pak i grafika lamp, neboť po stranách již najdeme vertikálně stylizovanou dvojici brzdovek i obrysových světel. Centrální brzdová trojice LEDek nicméně zůstala zachována, stejně jako světla couvací, která zároveň i osvětlují registrační značku.

Elon Musk pak minulý měsíc potvrdil, že Tesla stále počítá se zachováním obojživelnosti vozu. Cybetruck se totiž nechal inspirovat nejen filmem Blade Runner, ale i bondovkou Špion, který mně miloval. V něm totiž vystupuje Lotus Esprit, který zvládl zaskočit i za ponorku. Tak daleko sice pick-up nezajde, dle šéfa Tesly by nicméně „měl zvládat překonávat řeky, jezera a dokonce i mělčí moře“.

Jsme přitom opravdu zvědavi, co se stane, až lidé skutečně začnou Cybertruck posílat do vln. Zvláště pokud se dosud tragická kvalita Tesly radikálně nezlepší. Jinak totiž hrozí, že si automobilka na stále delší seznam svých hříchů přidá i utonuté. Ti budou patřit spíše mezi společenskou smetánku, Musk totiž mimo jiné uvedl, že kvůli inflaci a rostoucím nákladům půjdou ceny razantně nahoru.

Tesla makes the absolute coolest toy for adults. Who else loves the cybertruck? $TSLA pic.twitter.com/cPcggvMktA