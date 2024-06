Povedení zloději aut se sami natočili, jak prchají před policií v ukradeném Mercedesu od AMG před 7 hodinami | Petr Miler

Tohle je skutečně miliónová podívaná. Dotyční nejenže na sebe pořídili usvědčující důkazy, ale ještě ukázali světu, jak naprosto nesmyslně nabourali a zničili ukradené auto, čímž se přivedli do kriminálu. Gratulujeme.

Řada filmů nejen hollywoodské produkce má tendenci vytváří v lidech dojem, že typický zloděj je někdo jako Arsene Lupin. Tedy protřelý a inteligentní člověk vybraných způsobů, který krade leda tak, že se Robinu Hoodovi červená i kamizola. Mám obavu, že realita je jiná a typický zloděj je člověk, který nutně postrádá inteligenci a vychování nezbytné k tomu, aby věděl, že na cizí věci se ani nesahá, aby věděl, že živit se je nutné prací. Obvykle nemáme s takovými lidmi tu „čest”, o to cennější je ale přiložené video.

Je to značně de-glorifikující snímek, který nejlépe ukazuje, co jsou zloději zač jistě mnohem obvykleji. Australská dvojka břídilů sestávající z 40letého muže a 28leté ženy měla v tomto případě nejen tu drzost ukrást cizí auto, jmenovitě poslední generaci nadupadného Mercedesu-AMG CLA45, ale udělala to tak hloupě, že si toho někdo všiml a zavolal na ni policii. Ta zasáhla velmi rychle, dotyčné konfrontovala ještě dřív, než stihli vyjet z parkoviště, kde se vůz nacházel. Zloději si ale ani z toho hlavu nedělali a navzdory hlavním odjištěných zbraní policistů vyjeli prchat před zákonem do ulic Melbourne.

O jejich omezenosti nejlépe svědčí jejich diskuze během toho, kterou můžeme poslouchat jen díky jinému projevu omezenosti - dotyční si vůbec nevšimli, že v autě je instalován kamerový systém, který je při tom všem nahrává. Pořídili na sebe tak velmi inkriminující důkazy, i když později před policií prchli. Ale k tomu se dostaneme.

Samotné video ukazuje poměrně nebezpečnou jízdu po městě, kdy řidič nebere ohledy na semafory, chodníky, chodce, v podstatě na nic. Díky pár takovým manévrům policii setřese a ztratí se v provozu, pak ale zřejmě vinou vlastního stihomamu začne znovu zběsile ujíždět, aniž by policie byla reálně v dohledu. Alespoň my ji ani záběrem zadní kamery nevidíme. Chvíli mu to znovu vychází, až na jedné z křižovatek při jízdě na červenou zavadí o Ford Ranger, který do křižovatky jel právem, a je konec. Auto se roztočí kolem své osy a výsledkem je poměrně těžká nehoda, která auto totálně zničí.

Řidič se spolujezdkyní uprchli po svých, později ale byli dopadeni, jak informuje 9news, a to i díky důkazům, které na sebe pořídili. A nevíme, jak by se z toho mohli vykroutit, celý jejich skutek plný vážných přečinů máme jako na talíři. Muž je nyní stíhán vazebně, žena na svobodě, oba čeká soud. A nelitujeme ani jednoho - nechceme nikoho nálepkovat, ale tohle jsou očividně hloupí a bezohlední lidé, kteří ani ve značně dospělém věku nepochopili, co je dobré a co špatné. Snad ještě prozřou...

Podobný Mercedes-AMG ukradla dvojice povedených zlodějů z videa níže. Natočili všechno, co udělali, teď půjdou dozajista „za katr”. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: 9news

Petr Miler

