Překopaná legenda Mercedesu od zakladatele AMG se ukázala v akci, zní stejně hrozivě jako vypadá

HWA EVO, neboli znovuzrozený Mercedes-Benz 190E EVO II, už jen kvůli zvuku rozhodně stojí za klidně 1 milion Eur, který za něj movití nadšenci platí. Oslnit by ale mohl i svou dynamikou, a to nejen v přímém směru.

O znovuzrození Mercedesu 190E EVO II jsme se zmiňovali už dvakrát. Za opravdu povedeným dílem stojí společnost HWA, která je pojmenována dle iniciál svého zakladatele Hanse Wernera Aufrechta. Tento bývalý technik třícípé hvězdy stál i za zrodem AMG. Veškeré zkušenosti, které za svůj život nasbíral, se pak rozhodl otisknout do restomodu, který byl pojmenován poměrně jednoduše HWA EVO. A toto moderní pojetí se nyní potkalo se svým prapředkem, byť na žádné ostré poměřování sil nedošlo.

Důvod je prostý, moderna překonává původní sedan ve všech ohledech. Pravdou sice je, že také nabrala nějaká kila, posun z 1 340 na 1 350 kg je však v dnešní době zanedbatelný. Ostatně si jen stačí uvědomit, jaké dvou a vícetunové obézní obludy dnes posílá na silnice samotný Mercedes. HWA EVO je jinde a nízkou hmotnost páruje s až 500 koňmi, za jejichž produkci je zodpovědný dvakrát přeplňovaný třílitrový šestiválec. Ten pochází z montážních linek Mercedesu, u HWA ho ale ještě řádně poladili.

Nadmíru působivý je hlavně zvukový doprovod, jak můžete vidět, tedy vlastně slyšet na videu níže. Díky němu vůz působí jako silniční střela již ve chvíli, kdy jej nastartujete. Dost by nás přitom zajímala data o jízdní dynamice, spíše než zrychlení či maximálka pak hlavně časy z některých evropských okruhů. EVO totiž dostalo do vínku také karoserii produkující vyšší přítlak, stavitelný podvozek a za příplatek může disponovat i karbon-keramickými brzdami. Vytřít podlahu by tak mělo nejen s originálem, ale i mnohou výkonnější moderní produkcí.

Otázkou nicméně je, zda se nějakého takového počinu dočkáme. EVO totiž bude vyrobeno pouze ve sto kusech, z nichž každý startuje na 714 tisících Eur, tedy na necelých 18 milionech korun. Za to navíc dostáváte základní naladění motoru se 450 koňmi. V plné palbě tak možná vůz překoná i milionovou bariéru. Stále přitom mluvíme o eurech, navíc pak ještě o částce bez daně. Ovšem i přesto je již téměř celá produkce vyprodána. HWA tak hned na první pokus trefilo terč přímo do černého.

HWA EVO páruje 1 350 kg s až 500 koňmi, jejichž ržání je slyšet na míle daleko. Jaká pak u toho bude jízdní dynamika, je zatím nadále tajemstvím. Foto: HWA, tiskové materiály

