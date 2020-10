První auto vyrazilo na okruh Top Gearu bez Stiga, jako Stig vypadá celé před 4 hodinami | Petr Prokopec

Vypadá tak trochu jako Stig na kolech, což se v tomto případě docela hodí. Dovnitř by se ani žádný pilot nevešel, auto s žádným lidským řidičem nepočítá.

Před nedávnem si švédský start-up Einride veřejně postěžoval, že nedostal povolení k testu svých autonomních tahačů na veřejných silnicích. Úřady totiž požadovaly, aby se vůz byl schopen podrobit testu na alkohol a disponoval řidičským průkazem, což je pochopitelně nemožné. Einride narazil na pořádného úředního šimla, třebaže nějaká logika za postupem státních autorit obecně vzato byla.

Zatím není jasné, jestli ve věci došlo k nějakému posunu, nyní se ale firma chlubí něčím pozitivnějším. Vůz Einridu se totiž stal tím vůbec prvním, který se pokusil zdolat měřené kolo okruhu Top Gearu bez Stiga za volantem. Dovnitř by se totiž ani nevešel a i kdyby si místo našel, žádný volant v ně stejně není.

Švédové si tak rovnou připsali rekord okruhu, neboť aerodrom v Dunsfoldu jejich stroj obkroužil za 2 minuty a 44,14 sekundy, a to nikdo jiný bez řidiče zatím nesvedl - je to jediný takový čas v pomyslné tabulce. Ve srovnání s časy zajížděnými sportovními auty je ti pomalu věčnost, jenže tento tahač má na rovince nejvyšší rychlost 80 km/h a ani v zatáčkách mu to moc nepojede. I tak je třeba firmě zatleskat.

Dodejme, že Švédové pro skutečný svět počítají u svých vozů se čtyřmi úrovněmi autopilotů. Ta první se zaměří pouze na soukromé prostranství, zatímco druhá by se již měla podívat mimo továrními areály. Půjde jen o krátké úseky na veřejných silnicích, maximálka v obou případech bude omezena na 29 km/h. Třetí úroveň už bude jezdit rychlostí 45 km/h a na doma bude okreskách, vrchol pak počítá s 80 km/h a dálnicemi. Jak moc blízká budoucnost, čí zda vůbec nějaká, ale zůstává otázkou, zvládnout obkroužit předem jasně definovaný okruh bez provozu je vedle toho všeho pochopitelně jednodušší.

Einride jako první vzládnul autonomně okroužit trať Top Gearu. Elektrický tahač přitom zajel i rekord, což je s ohledem na absentující konkurenci pochopitelné. Foto: Einride

