První SUV Ferrari se poprvé ukázalo na veřejnosti, spatření jeho kabiny zákazníky donutí si připlácet

Obvykle jsou to levnější značky, které vám jakýmisi podprahovými signály typu neobsazená tlačítka dávají najevo, za co všechno jste si ještě nepřiplatili. Ferrari na to jde trochu jinak, výsledek ale může být snadno stejný.

Na první SUV s logem Ferrari jsme čekali opravdu dlouho. Italská automobilka si navíc nepřeje, abychom její novinku takto označovali, obává se jistého zaškatulkování. Při pohledu na reakce zákazníků by nicméně klidně mohla přiznat barvu. Značka totiž musela zastavit příjem objednávek, neboť na příští dva roky je produkce zcela vyprodaná, jakkoli je tedy třeba dodat, že je uměle omezená. Pokud by tak firma neučinila, čekací listina by se během chvíle nejspíše natáhla na delší dobu, než po jakou stávající verze bude v prodeji.

Za takovým zájmem stojí hlavně pohonná jednotka, na rozdíl od Lamborghini Urus či Astonu Martin DBX je totiž Purosangue k mání s dvanáctiválcem. Atmosférický 6,5litrový agregát produkuje 725 koní, což opravdu není málo. I navzdory dvoutunové hmotnosti tak lze očekávat nadmíru působivou dynamiku. S tou se ostatně automobilka ani netají, během premiéry již uvedla, že sprint na stovku proběhne za 3,3 sekundy a akcelerace ustane až po překročení třístovky.

S výrobou tohoto vozu Italové již začali, zákazníci si nicméně na převzetí prvních aut musí počkat až do příštího roku. Londýnská klientela si nicméně již může začít užívat předčasné Vánoce. Jeden exemplář totiž dorazil do dealerství H.R. Owen v prestižní čtvrti Mayfair. Vyveden je přitom v novém černém odstínu Nero Purosangue, který počítá s drobnými červenými šupinkami. Ty jsou pak jasně patrné pod určitým lomem světla s SUV v této barvě vypadá fantasticky.

V případě interiéru by nicméně chtělo na konfiguraci zapracovat, s černým čalouněním vypadá vůz poněkud lacině. A něco takového rozhodně neočekáváte od auta, které na britském trhu startuje na 313 120 librách (cca 8,84 mil. Kč). Ve srovnání s DBX tak jde o pomalu dvojnásobnou sumu, zájemce to ale zjevně neodradilo. Ona poněkud ponurá kabina je ale možná na prezentačním kousku schválně - to aby zákazníky ještě postrčila k rekonfiguraci, a tedy k ještě větší útratě.

Purosangue je vyprodané na dva roky dopředu, a to navzdory nemalé ceně. Zákazníci by přitom měli volit poněkud nápaditější interiér než ten tmavý na níže přiloženém videu, ten působí poněkud lacině. Foto: Ferrari

