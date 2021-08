Reportér natočil, čím přijeli piloti F1 na VC Maďarska, nejvíc překvapil Alonso před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Španělského závodníka bychom čekali za volantem kde čeho, on ale v Maďarsku více než co jiného ukázal, že ve startovním poli patří k těm nejstarším. Sáhl po Renaultu Espace.

Za sebou máme opravdu bláznivou Velkou cenu Maďarska. V jejím úvodu přitom Valtteri Bottas a Lance Stroll způsobili hromadnou kolizi, kvůli které se při restartu Lewis Hamilton ocitl zcela sám na startovním roštu. Závod ale přesto nevyhrál, spokojit se musel se třetím místem. Respektive se druhým, neboť původně stříbrný Sebastian Vettel byl zatím nepravomocně diskvalifikován. Jeho vůz se totiž částečně porouchal, a proto nebylo možné odčerpat litr paliva na kontrolu, přestože dle FIA v autě bylo prokazatelně zhruba 1,75 litru.

Jakkoliv ale tento krok rozbouřil debaty a Vettela politoval i zmiňovaný Hamilton, pravidla jsou zkrátka pravidla. Zajímavosti tím ovšem nekončí, zmínit můžeme i úspěch Williamsu, který si z Maďarska odváží příval 10 bodů. Tedy větší nálož, než za několik předchozích sezón dohromady. Opomenout pak nesmíme ani vítězství Estebana Ocona. Francouzský pilot totiž na stupínek nejvyšší vystoupal poprvé v kariéře, načež pomohl týmu Alpine přeskočit konkurenční stáj AlphaTauri.

Pro nás ale nyní není až tak podstatné, co se dělo na trati, jakožto spíše zákulisí. Do něj nahlédl Ted Kravitz, reportér televize Sky Sports, kterého zajímalo, čím piloti jezdí, když neřídí turbohybridní monoposty. Nejvíce jej přitom překvapil Fernando Alonso, který na Hungaroring dorazil Renaultem Espace. Francouzské MPV totiž rozhodně není vozem, jenž by kdokoliv s královskou motoristickou disciplínou spojoval. A to i přes vazby na pohonnou jednotku, jíž Renault dodává monopostu Alpine. Inu, Alonso už má své léta.

Jeho kolega Ocon přitom dorazil pohlednějším i výkonnějším vozem, a to Alpine A110, Aslonso si tedy musel Espace vybrat. Ani s A110 se ovšem nemohl rovnat jezdcům Ferrari a Astonu Martin. Charles Leclerc a Carlos Sainz Jr. Totiž vyfasovali SF90 Stradale, zatímco Vettel dorazil s DBS Superleggera a Stroll s DBX. Max Verstappen, Sergio Peréz, Pierre Gasly a Juki Cunoda pak měli k dispozici Hondu Civic Type-R, čímž odkázali na své dodavatele motorů.

Tím nám zajímavosti končí, jezdci Mercedesu a Williamsu totiž vsadili na produkty třícípé hvězdy, zatímco u Alfy Romeo nepřekvapivě používají vozy italské značky. Pusto a prázdno pak bylo na stáních vyhrazených týmu Haas, za čímž nejspíše stojí špatná situace týmu. Ten totiž na body může pomýšlet jen ve chvílích, kdy skončí minimálně deset vozů. A proto nejspíše své jezdce vozí s ostatními minibusy.

Zdroj: SkySportsF1@Instagram

Petr Prokopec