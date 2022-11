Richard Hammond zavzpomínal na svou děsivou nehodu v Top Gearu, ze spárů smrti ho prý dostala manželka před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Holden Vintage and Classic, tiskové materiály

Tento incident stále nahání husí kůži - slavný moderátor havaroval v rychlosti 513 km/h a stačilo málo, aby dnes nebyl mezi živými. Dva týdny strávil v kómatu, z nějž se málem neprobral.

Jen málokdo může sám sebe nazývat šťastlivcem tak moc jako Richard Hammond. Britský moderátor si totiž opakovaně dává dostaveníčka se smrtkou, třebaže poslednímu z incidentu, který se odehrál při natáčení The Grand Tour, jen přihlížel. Hammondovy havárie jsou nicméně v porovnání s touto nehodou Jamese Maye mnohem hrůzostrašnější. Zejména ta, která se odehrála v září roku 2006, a na kterou se nyní rozhodl zavzpomínat.

Než dáme slovo Richardovi, jen v rychlosti připomeneme, co přesně se stalo. Hammond před 16 lety usedl do dragsteru Vampire, který dosahuje teoretické nejvyšší rychlosti 595 km/h. Populární moderátor se ovšem zvládl rozjet „pouze“ na 513 km/h, když jeho vozu praskla pneumatika. Následovala havárie jak z hollywoodského filmu, která Richarda poslala na pět týdnů do nemocnice. Z toho čtrnáct dní strávil v kómatu a jeho život visel na vlásku.

Právě na tento moment Richard nyní zavzpomínal. Nové video je vskutku osobní zpovědí, neboť popisuje, kterak měl pocit, že kráčí na jedno ze svých oblíbených míst. Jelikož lékaři mu v té chvíli dávali jen velmi malou šanci na návrat mezi živé, skutečně bychom to mohli popsat jako odchod na onen svět. V tom mu ovšem prý nakonec zabránila jeho žena Mindy, která měla u jeho lůžka křičet, aby „se ani neodvažoval zemřít“. Tak trochu jsme tipovali, že nakonec rozhodl strach ze „seřváku” od vlastní manželky. A vskutku...

Právě toto volání mělo Richarda nakonec vrátit od onoho stromu, a tedy mezi živé. Poměrně promptně se přitom vrátil do práce, v televizi se objevil již v prosinci téhož roku. Jak ovšem následně o pět let později přiznal, nic z toho si nepamatuje. Stejně jako některé akce Top Gearu. To jen dokládá, jak moc byl jeho mozek zasažen. Můžeme být tedy skutečně rádi, že Hammond zvládl tyto nesnáze překonat a i nadále nás z obrazovek baví svými kousky.

Richard Hammond nově zavzpomínal na incident z roku 2006, při kterém málem přišel o život. Stalo se tak v tomto dragsteru Vampire, s nímž se rozjel na 513 km/h, vozu však praskla pneumatika. Vyšetřovatelé pak následně oznámili, že nebýt jeho profesionálních reakcí, kdy mimo jiné stihl i aktivovat padák, dnes by tu už nebyl. Foto: Holden Vintage and Classic, tiskové materiály

Zdroj: What Next?@Youtube

Petr Prokopec

