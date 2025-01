Řidič jednoho z nejrychlejších SUV si pohrál s policií při pronásledování, za noční bouře jí zmizel jako přízrak před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jeep

Říkanka „dvě stě v městě, tři sta z místa” tady nabrala až nepříjemně reálných podob. A byla to policie, která nakonec tahala za kratší kus provazu po řidičské chybě šoféra pronásledujícího vozu.

Když se řekne „jedno z nejrychlejších SUV”, většina lidí si představí modely Ferrari, Lamborghini, Porsche či Bentley. A ti méně orientovaní zauvažují o vozech od Audi Sportu, BMW M nebo Mercedesu-AMG. Jen málokdo si v Evropě vzpomene, jaké „dělo” svého času vyráběl Jeep, a to přesto, že ho tu dokonce oficiálně prodával.

Model Grand Cherokee generace WK2 možná neplatí za to nejlepší SUV, které kdy svět poznal, zejména svou kvalitou a spolehlivostí neproslulo. Ale je to ještě skutečné SUV s velmi širokým spektrem schopností, které kupodivu nemíjejí ani silniční využití. Už verze SRT s motorem 6,4 V8 byla schopná akcelerovat na stovku za 4,8 sekundy a jet až 257 km/h. Navíc později přišla i brutalita jménem Trackhawk s výkonem 717 koní, stovkou za 3,6 sekundy a maximálkou 290 km/h. To je dodnes jedno z nejvýkonnějších a nejrychlejších SUV, jaká kdy vznikla.

Nevíme, s jakou verzí měla co do činění arkansaská policie na videu níže, které vyštrachali kolegové z Carscoops, v klání s policejním stíhačem ale Jeep zřetelně tahal za o něco delší kousek provazu. Z videa není patrné, co přesně k honičce vedlo, záběry nepůsobí dojmem, že by první sekundy stíhaní z tohoto pohledu byly skutečně těmi úplně prvními - spíše se zdá, že se v tu chvíli do honičky teprve zapojuje konkrétní policista. Buď jak buď toho z jeho pohledu můžeme vidět nejvíc.

Honička probíhá hlavně širokými víceproudými bulváry města za večerních hodin. Nejsou to tedy vyloženě místa, kde by se běžně jezdilo padesátkou, rychlost, za kterých se honička odehrává, je s ohledem na okolnosti přesto extrémní. Na GPS policejní kamery vidíme pravidelně rychlosti mezi 125 a 130 mph, tedy doslova dvě stě v městě a víc, za nenulového provozu, přes světelné křižovatky apod. Tohle nebylo bezpečné a divíme se, že policie honičku v této formě neodvolala dřív a nezkusila nasadit jiné prostředky. Ale zkrátka neodvolala.

Jsme tak svědky dlouhé, minuty trvající jízdy městem tímto stylem (považte, že při 200 km/h jedete asi 56 metrů za sekundu, přes 3,3 km za minutu, už pět minut je tu tedy věčnost, snadno byste tak přejeli celou Prahu napříč z jihu na sever), při které je Jeep očividně rychlejší, ale ne zase o tolik, aby policii zmizel. Zkouší různé triky včetně zhasnutí světel, ale zprvu není dost daleko, aby to k něčemu bylo, a zrazuje ho reflexní registrační značka. Pak ale zkusí něco, co zabere.

Na jedné z křižovatek s menším náskokem ostře zabrzdí a zatočí doprava, na což policista není s to reagovat včas. Nedobrzdí tedy a málem nabourá, nakonec ale jen na chvíli vyjede mimo silnici, vrátí se zpět a pokračuje v pronásledování. Jenže ztratí už moc na to, aby se mu Jeep se stejnými triky po chvíli neztratil z dohledu - tentokrát už vypnutí světel zabralo a Grand Cherokee zmizel ve tmě, příznačně za počínající bouře, jako přízrak. Policista pár minut ještě zkouší bezcílně jezdit všude možně, nakonec ale pronásledování vzdá. A řidiče se policii nepodařilo najít ani později, podívejte se na to všechno sami níže.

Nevíme, jestli ujíždějící sedlal brutální Trackhawk nebo obyčejnější SRT, na každý pád s Jeepem Grand Cherokee policii zmizel, v podstatě doslova. Ilustrační foto: Jeep

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

