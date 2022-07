Řidič natočil, jak někdo táhne za náklaďákem karavan, auto a za ním ještě přívěs, je to kupodivu legální před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ANWB, tiskové materiály

Uvážíme-li, co všechno je na silnicích zakázáno - a pod jakými postihy - je fascinující, co se na druhou stranu také někde může. Táhnout za sebou čtyři různá auta v jedné soupravě zní nebezpečně, ve Velké Británii to ale zakázané kupodivu není.

Jiný kraj, jiný mrav, říká se. Platí to i v oblasti práva, které je třeba ve Velké Británii v některých ohledech kuriózní. Již od roku 1313 totiž platí, že do budovy parlamentu nesmíte vstoupit v brnění. V roce 1872 pak bylo uzákoněno, že kdokoli se opije v podniku umožňujícím konzumaci alkoholu, čelí pokutě. Znamená to tedy, že pokud jdete do britské hospody takříkajíc „na jedno“, a zůstanete v ní až do zavíračky, můžete nakonec skončit u vyšších výdajů, než jste původně očekávali.

Kuriozity tím ovšem nekončí. Dle předpisu z roku 1839 totiž nesmíte střílet z kanónu ve vzdálenosti menší než zhruba 274 metrů od obytných domů. Zákon z roku 1867 pak pro změnu zakázal hnát ulicemi stádo krav mezi 10. hodinou ranní a 7. odpolední, aniž byste k tomu měli souhlas šéfa policie. A aby toho nebylo málo, můžeme zmínit, že v Londýně lidé již takřka dvě stě let nemohou nosit prkna po veřejném chodníku, létat s papírovými draky nebo se klouzat po ledě.

Zajímavé je, že navzdory těmto za hlavu přitaženým výnosům je britská legislativa v mnoha ohledech benevolentní, což platí i v automobilové oblasti. Pokud byste totiž třeba záchodovou mísu usadili na existující šasí, dodali mu světla a blatníky, pak v podstatě máte právo na registrační značku. Není tak překvapivé, že Jeremy Clarkson a spol. v rámci Top Gearu vyjížděli na britské silnice s kreacemi, které byly na první pohled nebezpečné. Nebyly však nelegální.

Dnes si nicméně neposvítíme na žádnou takovou šílenost, místo toho naši pozornost zaujal konvoj, jehož video se objevilo na TikToku. V jeho čele je totiž náklaďák, který za sebou na dálnici táhne obytný přívěs se třemi nápravami. Za ním je pak připojeno SUV, které má za sebou připojený další přívěs. De facto zde tedy máme silniční vlak, jehož řidič si evidentně příliš neláme hlavu s rychlostí. To ale ještě neznamená, že porušuje zákon.

V Británii totiž platí výjimka, která se týká tzv. cirkusáckých aut. Ta nejen nemusí plnit emisní standardy, ale zároveň za ně může být připojeno libovolné množství přívěsů. Podstatné je, aby délka konvoje nepřesáhla 22 metrů. Kromě toho s nimi řidič může jet nejvíce 65 km/h, což v tomto případě mohlo a nemuselo být porušeno. Je pak otázkou, zda majitel je skutečně členem cirkusu, zrovna na to ale nemusíte mít žádný papír.

Britové mají, co se tažení přívěsů týče, velmi specifická pravidla. Připojit za auto jich můžete více než jeden, je však zapotřebí, aby šlo o obytné a nikoliv nákladní verze. Ilustrační foto: ANWB

Zdroj: Brettbarloww@TikTok přes Tire Meets Road

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.