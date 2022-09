Řidič auta při pronásledování policií přepnul do „módu Batman”, zmizel během několika sekund před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Vypadá to až surreálně, skoro jako filmový trik, je to ale realita. A byť podobný postup nikomu neradíme opakovat, není zase tak hloupý, jak se na první pohled může zdát. Něco nám říká, že dotyčný tohle nedělal poprvé.

Pokud rozumného člověka vyzve k zastavení policie, prostě zastaví a podrobí se kontrole, i kdyby dříve náhodou provedl něco velmi špatného. Pokoušet se ujet, jakkoli se to může povést, nám nepřijde rozumné. Sebezkušenější a klidnější řidič může v takové chvíli zazmatkovat a ohrozit zbytečně sebe i ostatní, to samé policisté jedoucí za ním. Prostě to za to nestojí, lepší bude investovat do dobrého právníka, než abyste dali všanc zdraví či život kohokoli.

Ne každý ale takhle uvažuje a pokusy o ujetí nejsou zase tak výjimečné. Někdy jsou pochopitelnější, to třeba když nějaký zločinec prchá před spravedlností a kontrola pro něj znamená jistý kriminál, jindy jde ale vyloženě o „hec”, tedy v zásadě bezdůvodné nezastavení, kde proti riziku takového postupu nestojí na druhé misce vah v podstatě nic. Nevíme, co k poněkud nestandardní reakci na výzvu k zastavení přimělo řidiče na videu níže, nakonec nevíme ani to, proč byl stavěn. Kontrole se ale nepodrobil a z místa zmizel dřív, než řeknete Batman.

Amerického komiksového hrdinu nezmiňujeme náhodou, způsob ujetí je jako z jeho repertoáru. Poněkud neposlušný řidič totiž v reakci na rozsvícení výzvy a zapnutí majáků reaguje tak, že podřadí, osolí a... zhasne světla. V noční tmě to působí, jako by se najednou vypařil, auto je ale dále slyšet a později jej vidíme i svítit dálkovými. Je to nevídaný, za daných podmínek ale zjevně účinný způsob - policisté ani netušili, kde jim hlava stojí, nezmohli se prakticky na nic.

Jakkoli něco takového může působit nebezpečně, zase takový hazard to není. Moderní auta používají ledky pro denní svícení, které (zkuste si nechat puštěné v noci jen ty, samozřejmě při stání na místě) u spousty vozů nesvítí zase tak málo, abyste úplně ztratili orientaci. Navíc je pořád možné používat světelnou houkačku (ta nespustí zadní světla), takže prostě dálkové. A v noci na dálnici moc překvapení nebývá - cesta je plus minus rovná, ledky něco osvítí, dalšími orientačními body jsou ostatní svítící vozy. A když prcháte policii, zezadu vás opravdu nikdo normální nedojede...

Je zřejmé, že dotyčný to nedělal poprvé, se slabým autem by to ale nezabralo, policie by se držela. Tady neměla šanci, stíhaným autem je Chevrolet Corvette ZR1 generace C7, velmi rychlý supersport s výkonem až 766 koní. Než se policista nadál, ZR1 byla pryč, ve tmě. Už skutečně slyšel jen ržát její osmiválcový motor a sem tam viděl v akci dálková světla, kterými si silniční desperát přisvítil na cestu - ono jet 200 až 300 km/h, kterých ZR1 dosáhne v mžiku oka, jen na ledky, to nebude žádný med. Řidiče se každopádně nepodařilo zastavit ani později, identifikace vozu podle registrační značky je z hlediska ztotožnění šoféra bezcenná, pokud se tedy sám nepřizná. Podívejte se na to sami, je to zajímavé, napodobovat to ale opravdu neradíme.

Podobnou Corvette ZR1 sedlal řidič, který se odmítl podrobit policejní kontrole na dálnici. Způsob, kterým zmizel z dohledu, je vážně pozoruhodný. Foto: Chevrolet

