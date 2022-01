Řidič sněžného pluhu udělal při odklízení sněhu drahou chybu, poškodil nejméně 47 jedoucích aut před 5 hodinami | Petr Prokopec

Občas se stane, že hluboký sníh stáhne pluh do řady zaparkovaných aut, tohle byl ale jiný případ. Všechny poškozené vozy jely, navíc v protisměru, za vším nejspíše stojí řidič bez zkušeností s touto prací.

Nejspíše každý z nás již má za sebou den, kdy se mu v práci nic nedařilo. Ba co hůře, kdy se pokazilo naprosto vše, nač jste šáhli. To pak mohlo skončit menšími či naopak většími finančními škodami, případně i újmou jiných. Dá se nicméně předpokládat, že jen málokomu se povedlo to, co způsobil zatím blíže neupřesněný řidič sněžného pluhu v Ohiu. Tuto neděli totiž poškodil nejméně 47 dalších aut, což se výrazně liší od jeho pracovní náplně, jíž naopak je ostatním pomáhat.

Onen nešťastník usedl za volant speciálního náklaďáku a jal se odklízet sníh na dálnici I-80. Těžko říci, co přesně stálo za jeho chybou, patrně šlo nezkušenost s tímto druhém práce. Tak či onak zvolil špatný úhel radlice v kombinaci s příliš vysokou rychlostí, a tak sníh s ledem nahromaděný u středového svodidla - místo toho, aby zůstal na středovém pásu - od jeho vozu létal vysokou rychlostí do protisměru. Řidiči protijedoucích vozů tak museli čelit náhlé spršce špinavého sněhu a ledu.

Vše trvalo jen asi tři minuty, než si dotyčný uvědomil svou chybu, přesto jsou následky jeho jednání ohromné. Šťastnější řidiči přitom skončili „jen“ s rozbitými okny či poškozenými vozy, mnoho z nich však v důsledku zasypaného okna narazilo do jiných aut či do svodidel. Jak následně uvedl dálniční policista Ray Santiago, přinejmenším dvanáct lidí zamířilo do nemocnice kvůli lehčím zraněním. Samotný řidič pluhu se pak podrobil testu na alkohol a drogy, nic z toho ale nebylo potvrzeno. Do konce vyšetřování byl přesto postaven mimo službu.

Pro silniční údržbu státu Ohio dotyčný pracuje od roku 2015, není ale jasné, zda se dříve zabýval pluhováním. A nebo byl možná jen chvíli myšlenkami jinde. Mluvčí organizace Charles Cyrill nezmínil, že by v minulosti došlo na podobný problém: „Dálnice v Ohiu patří mezi nejbezpečnější v zemi a je známa právě díky tomu, že údržba je schopna dostát vysokým standardům i během extrémních výkyvů počasí,“ řekl Cyrill s tím, že řidiči sněžných pluhů prochází rozsáhlým tréninkem. Jak se tedy zdá, skutečně šlo o politováníhodný incident, který můžete vidět na videu níže. Byl to skutečně náhlý chaos způsobený elementem, od kterého to čekáte ze všech nejméně.

Sněžné pluhy jsou svým způsobem fascinující stroje, i s těmi se ale musí umět zacházet. Pokud je řidič nezvládne, může to způsobit i nemalé škody, jako se to o víkendu stalo v Ohiu. Ilustrační foto: Scania

Zdroje: Cleveland.com, Reddit

