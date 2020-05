Řidič VW Passat dokázal při vjezdu do garáží zdemolovat auto během pár metrů před 4 hodinami | Petr Prokopec

Člověk by nevěřil, že je vůbec možné na tak malém prostoru zničit celé auto, švýcarský řidič to ale dokázal. Stačilo po první chybě jen pokoušet se dál a dál pokračovat v cestě.

Před několika málo dny jsme konstatovali, že při některých nehodách zůstává rozum stát. Stalo se tak poté, americká důchodkyně omylem namísto zpátečky zařadila na automatu „Déčko“ a následně skončila na střeše dalších dvou aut. Přitom ovšem stihla ohrozit ještě mnoho dalších lidí, přičemž celá situace neskončila tragičtěji v podstatě jen proto, že koronavirus již tou dobou vylidnil i silnice i chodníky.

Nyní se zpoza velké louže vrátíme zpět na starý kontinent, konkrétně pak do Švýcarska, kde řidič Volkswagenu Passat předvedl podobně neuvěřitelný kousek. Motorista netrefil přesně vjezd do prostoru podzemních garáží, narazil do pravé stěny, od té se odrazil doleva, kde opět došlo na kontakt plechů a betonu. Tento náraz jej přitom znovu vymrštil doprava, dokonce natolik, že Passat na krátkou chvíli skončil na dvou kolech. Během několika málo metrů relativně pomalé jízdy tak byl vůz zničen téměř ze všech stran.

Ani to ale nebylo vše. Snad každý soudný řidič by v takové chvíli vystoupil a šel obhlédnout škody a prozkoumat, jak z dané šlamastyky ven. To však řidiče Volkswagenu ani nenapadlo, místo toho se jal vyprostit vozidlo s pomocí jeho motoru. Passat tedy začal o stěny vjezdu do garáží obrušovat nadále, přeci jen, některé části karoserie byly ještě v pořádku.

Ve svém konání byl motorista nakonec úspěšný, nicméně následky svého konání tím umocnil. Nejen že totiž ještě více zničil svůj vůz, ale ještě jej kvůli incidentu budou popotahovat úřady i majitelé garáží, neboť po sobě zanechal nemalou spoušť. Nedivili bychom se, kdyby v této nehodě měl prsty alkohol či jiné omamné látky, však se na to podívejte sami.

To, co předvedl před pár dny řidič Volkswagenu Passat při vjezdu do garáží, se vážně hned tak nevidí

