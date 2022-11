Řidiče natočili, jak driftuje na kruhovém objezdu. Teď mu zakázali řídit na 15 měsíců, mimo jiné před 6 hodinami | Petr Prokopec

Určitě nejde o věc, za kterou by měli dotyčnému policisté aplaudovat, dopustil se několika prohřešků a měl dostat pokutu. Ale 15 měsíců zákazu řízení za takový kousek na zjevně odlehlém místě, kde nikoho neohrozil? To je vážně kruté.

Zákony jsou od toho, aby se dodržovaly, říká se. Současně ale platí, že mnohé z nich, zvláště pak z ranku těch silničních, nemají hlavu ani patu. K jejich schválení kolikrát došlo před mnoha desítkami let z úplně jiných důvodů, než z jakých dnes mají platit, navíc z podstaty nereflektují ohromný vývoj, k jakému v branži došlo. Nová auta jsou tak daleko schopnější a bezpečnější než kdy dříve, bazírovat tedy dnes třeba na rychlostních limitech zavedených kvůli nedostatku ropy v roce 1976? To je jedním slovem směšné.

Zda se na tom někdy něco změní, je pouze na zákonodárcích. Než ti ovšem ke změnám přistoupí, lidem zkrátka nezbývá nic jiného, než se s nastavenými pravidly smířit. S tím měl zjevně problém Daniel Bassett, šestadvacetiletý Brit, který se 7. května rozhodl, že si se svým Lexusem IS první generace trochu zadriftuje okolo kruhového objezdu ve Swindonu. Byl však natočen někým z okolí, kdo následně záznam předal policii. Verdikt, který nad ním aktuálně vynesl soud, je pak opravdu přísný. Bassett totiž dostal zákaz řízení na 15 měsíců, před jehož skončením navíc musí projít řidičským kurzem.

To nicméně není vše, dále musí odpracovat 200 hodin veřejně prospěšných prací. Zároveň musí být k dispozici kurátorovi, a to po dobu maximálně 15 dnů. Dále pak ještě musí uhradit soudní náklady ve výši 85 liber (cca 2 450 Kč) a pokutu ve výši 95 liber (2 700 Kč). Pomalu tak vlastně již chybí jen pobyt za mřížemi zakončený nástupem před popravčí četu, což pochopitelně berte jako žert.

Považujeme to za absurdní. Pokud by Bassett po kruháči pouze jel bokem, není to nic, jde o styl jízdy, který lze zvládat stejně dobře jako kterýkoli jiný. On v něm jezdil v protisměru (ač se to z pohledu Čecha nezdá, ale jsme v Británii), což je pochopitelně zbytečné a neakceptovatelné, je ale vidět, že si pro svou kratochvíli vybral liduprázdný koutek s nulovým provozem a auto zvládá. Pokuta byla na místě, ale zákaz řízení na rok a čtvrt spolu s dalšími tresty? Zvlášť s kursem řízení, se kterým zjevně nemá problém? Takový postih kolikrát nedostanou ani lidé, kteří někoho zmrzačí při nehodě. Přijde nám to přehnané, ale názor si pochopitelně udělejte sami.

Na základě těchto záběrů policie hledala a nakonec našla Daniela, který si Bassett z veřejného kruhového objezdu udělal driftovací okruh. Byl identifikován a za své, podle nás ne až tak problematické jednání opravdu tvrdě potrestán. Foto: Swindon Police, CC0 Public Domain

