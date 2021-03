Rusové zkusil umýt auto venku v -40°C, dopadlo to tak, jak od začátku muselo před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Koláž Autoforum.cz

Auto je třeba mýt i v zimě, ale ve 40 pod nulou? Takovou možnost tu obvykle nemáme, v Rusku ovšem nejde o mimořádné podmínky, a tak tam právě v nich zkusili umýt auto na ulici.

Někteří lidé auto v zimě nemyjí vůbec a je to chyba. I když si stříkání vody na auto s mrazivými teplotami příliš nerozumí, ještě méně si s autem rozumí všudypřítomné soli a další chemikálie, které ulpívají zejména na podvozku a částech karoserie. Moderní auta vydrží hodně, bylo by ale naivní si mysle, že „měsíce v soli” na nich nemohou nechat následky. Mohou a po pár letech už nepůjde vrátit čas zpátky. Omýt auto i při minusových teplotách tak má smysl, třebaže vždy existuje riziko, že voda nateče do míst, kde později způsobí komplikace třeba s otevíráním dveří či oken.

V našich zeměpisných šířkách naštěstí není těžké vychytat zimní dny, kdy je nad nulou a auto lze umýt bez většiny rizik. A i kdyby ne, existují myčky pracující v uzavřených prostorech, kdy je celkem jedno, jaké podmínky panují venku. Nepochybujeme o tom, že takové existují i v Rusku, starý šprýmař Vlad z Garage54 se ale rozhodl ukázat, jak vypadá mytí auta při pravé ruské zimě za teplot okolo -40°C na ulici. A je to pozoruhodná podívaná, třebaže výsledek z podstaty není až tak překvapivý.

Stříkání vody, v tomto případě pěny na Hummer H2 v takové zimě má pochopitelný následek - tekutina okamžitě mrzne. Možná by se to nestalo v takové míře, kdyby se Vlad s kolegy nesnažili, aby pěna na autě ulpívala, po pár dnech práce ale měli hotovo - neumyli nic a auto se skoro ztratilo pod nánosy podivné růžové hmoty. Vše by mohlo skončit zde, Rusové ale věrni svým tradicím se do auta doslova prosekali a jen s očištěnými okny s ním zkusili jezdit. Žádný problém, jen výsledek je více než auto spíše takové ruské marshmallow na kolech.

Nakonec to ale nutně nemusí být jen humor - po zajetí s autem do tepla pěna z vozu stekla a skoro máme pocit, že Hummer je čistší než před tím. Takže mytí pěnou v -40°C na ulici má smysl? Až tak daleko bychom ve svých závěrech nenašli, ale podívejte se na videu níže, co Rusové provedli a jak to dopadlo a udělejte si závěr sami.

Podobný Hummer H2 se stal středobodem dalšího experimentu Vlada z Garage54 - zkusil jej s kolegy umýt na ulici v -40°C. Ilustrační foto: Hummer

Zdroj: Garage54@Youtube

Petr Miler