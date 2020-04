Rusové zkusili zničit nezničitelný Mercedes, v terénu ho trápili, jako by nebylo zítřka před 4 hodinami | Petr Prokopec

Legendární off-road platí za prakticky nezničitelné auto, Rusové se ale umí s věcmi nemazat. Přijít si na německého matadora je ale zjevně oříšek i pro ně.

Zatímco v Česku koronavirová epidemie na první pohled výrazně polevila, v Rusku řádí dosud nevídaným způsobem. Dennodenně přibývají tisíce nakažených a desítky mrtvých, přičemž je otázkou, co se bude dít dále. Země se pozvolna uzavírá, ovšem to je pouze malý krůček k ochraně. Zdravotnictví je v Rusku na velmi tristní úrovni a dá se předpokládat, že i když země bude stejně jako třeba Čína veškerá data upravovat, aby vypadala lépe na veřejnosti, v nejbližších dnech lze očekávat skutečnou tragédii.

Co tedy Rusům poradit? Zejména vyhnout se Moskvě, která je epicentrem tamní nákazy podobně jako New York nebo Madrid. A pokud je to možné, skutečně separovat sebe i celou rodinu, alespoň během prvních týdnů. K cestě mimo civilizaci se přitom dokonale hodí Mercedes-Benz třídy G, který Rusové z týmu Black & White podrobili opravdu náročné zkoušce. Vypadá to, že jej chtěli nejlépe zničit, neboť legendárnímu off-roadu házeny i klacky pod kola, a to doslova. A jelikož se mimo zpevněný povrch vydala bez pořádných pneumatik, není až tak překvapivé, že třída G párkrát uvízla.

Mnoho uváznutí ale způsobila jeho posádka, která se chvílemi chová, jako kdyby již neměl přijít zítřek. Auto to ale všechno ustálo a pokud budou Rusové před koronavirem prchat o trochu spořádaněji, mohou se na svou daču na Sibiři dostat bez nesnází. Předfaceliftové provedení W463 totiž disponuje nejen velkorysou světlou výškou a stálým pohonem všech kol, nýbrž rovněž třemi diferenciály. Zaznamenanému pětidveřovému provedení pak sice ubližuje delší rozvor, než jaký má třídvířko, ovšem jen lehce.

Navíc právě skutečnost, že jde o verzi před faceliftem, srazila ceny. Samozřejmě nikoliv na úroveň láce, ovšem i tak je třída G generace W463 daleko dostupnější. Navíc je třeba dodat, že o tento model Mercedesu je v Rusku velký zájem, v zemi je proto nemalý počet exemplářů, jejich majitelé možná již přistoupili nebo zakrátko teprve přistoupí k obměně garáže. Útěk před koronavirem tak bude dostupnější, jakkoliv se předpokládá, že epidemie srazí místní ekonomiku dolů, jako ostatně skoro všude ve světě.

Schopnosti Mercedesu třídy G jsou nemalé, a to navzdory silničnímu obutí. Přesto Rusové dokázali limity nalézt, auto ale jejich řádění přestálo bez úhony

