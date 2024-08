Safety car Formule 1 těžce havaroval v jedné z nejrychlejších pasáží okruhu v Monze, důvod připadá v úvahu zřejmě jen jeden před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aston Martin

Je vskutku ironické, když se auto, které se běžně na trati objevuje jen tehdy, když někdo jiný havaruje, samo nabourá. Vzhledem ke zkušenostem jeho pilota šlo téměř na 100 procent o zatažení záchranné brzdy svého druhu.

Formuli 1 čeká o tomto víkendu další velká cena, tentokrát nepůjde o nic menšího než italskou grand prix na legendárním okruhu v Monze. Po až exhibičním vítězství McLarenu v Nizozemsku jen málokdo čeká něco jiného než další dominantní vystoupení britského týmu, ono to ale tak jednoduché být nemusí. V Zandvoortu se Britům sešlo vše tak dobře, jak si jen mohli přát, od charakteru okruhu až po počasí. V Monze bude leccos jinak, navíc nesmíme zapomínat ani na tradičně „přemotivované” domácí Ferrari, které bude chtít před záplavou oddaných fanoušků předvést něco mimořádného.

Už dnešní volné tréninky ukážou víc, ještě před nimi se ale stala jiná pozoruhodná událost. Už ve čtvrtek během pouhých ověřovacích jízd, kdy pořadatelé zkouší funkčnost všech bezpečnostních systémů, došlo k těžké havárii safety caru, kterou můžete vidět na záběrech níže. Je to neobvyklé samo o sobě, neboť safety car tu není od toho, aby jezdil na hraně, navíc když už by se něco takového mělo stát, čekali bychom to třeba na velmi mokré trati, na uniklé chladicí kapalině, po jiné nenadálé události na trati prostě když do hry vstoupí cokoli mimořádného. Tady se ale nestalo zvláštního doslova nic, ale vůbec nic.

Za volantem stroje seděl velezkušený Bernd Mäylander s obvyklým spolujezdcem Richardem Darkerem, trať byla suchá, počasí italské, provoz na trati nulový. Sám Mäylander je ostřílený závodní pilot se zkušenostmi z DTM i Le Mans, který tuto práci dělá od roku 2020. Občas se safety carem předvede nějaký drift, to ano, jinak si ale prostě odkrouží své a za 24 let při velkých cenách ani jednou neboural. Tady se navíc vše stalo v jedné z nejrychlejších pasáží okruhu, těsně před ikonickou zatáčkou Parabolica, což nehodu činí děsivější, ovšem i vysvětlitelnější naráz.

Oficiální důvod bouračky zveřejněn nebyl, ze záběrů je ale patrné, že Mäylander si auto před Parabolicou rozhoupal. To vede k domněnce, že si zas jednou chtěl zadriftovat a nevyšlo mu to, ale na to to tady nevypadá. Kdo by chtěl poslat v zásadě sériový Aston Martin Vantage bokem v takové rychlosti do parabolické zatáčky, navíc před prázdnými tribunami? Možné to samozřejmě je, pokud ale německý pilot neztratil soudnost, důvod připadá v úvahu jen jeden - autu selhaly brzdy.

Prostě na konci jedné z dlouhých rovinek okruhu zjistil, že auto nebrzdí a ve snaze zachránit, co se dá, jej zkusil co nejvíc zpomalit právě jízdou bokem. Tomu nasvědčuje i poněkud neotesaný pokus o rozhoupání auta už chvíli před tím, než by to při plánovaném pokusu o jízdu bokem udělal. Určitě tak auto zpomalil, ale ne dost na to, aby z toho nebyl tvrdý náraz do bariéry. Naštěstí se nikomu nic nestalo a průběh závodu to samozřejmě neovlivní, Aston na každou grand prix vozí pro všechny případy i náhradní vůz ve stejné specifikaci.

Bernd Mäylander si v Monze prožil při ověřovacích jízdách velmi nepříjemné chvilky. Sázíme na selhání brzd, vše tomu nasvědčuje. Foto: Aston Martin

Here's the video of the Safety Car crashing at Parabolicapic.twitter.com/w1JyPaEnCO — RBR Daily (@RBR_Daily) August 29, 2024

