Šéf Bugatti a Rimacu ukázal své auto pro denní ježdění, něco takového by si jiný vrcholný manažer nedovolil včera | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Je to facka do tváře v podstatě všem krom těch, kteří auty žijí od rána do večera. Mate Rimac si ve své pozici a se svými prostředky může dovolit jezdit prakticky čímkoli z těch nejlepších aut světa posledních let, on ale sedlá víc jak dvě dekády starý bavorák.

Nejpozději od zkázy dinosaurů víme bezpečně jedno - neustálý a někdy až krutý vývoj světa, ve kterém žijeme, nepřežijí ti největší či nejsilnější, přežijí ho ti nejpřizpůsobivější. Tohle si dnes bohužel neuvědomuje většina velkých automobilek, které si myslí, že jsou větší než zákazník, že jsou tak velké, že si prosadí svou na úkor těch, jež si mají jejich vozy kupovat. Samozřejmě se to neděje a nestane a kdo včas nesesedne z mrtvého elektrického koně, pojde tak, jak se ostatně i někteří sami obávají.

Nehynoucí dogmatismus některých manažerů velkých automobilek je opravdu fascinující a svědčí nakonec jen a pouze o jejich zabedněnosti. Něco takového byste čekali od nadšenců pro elektrická auta, kteří jimi dekády žijí od rána do včera a svého času krmili svět pohádkami o jejich zářné budoucnosti. Paradoxem ale je, že právě ti kolikrát dřív pochopili, jak se věci mají. Mezi takové patří i Mate Rimac, šéf firmy nesoucí jeho příjmení, která je až po uši zainteresovaná v elektrických pohonech. Přesto je právě on ochoten vnímat, co zákazníci chtějí, nelhat si do kapsy, přiznat, že jeho elektrický hypersport je propadák a lidé chtějí něco jiného.

Sám je totiž v prvé řadě automobilovým nadšencem, který nekouká na to, jaký auto má pohon, ale na to, jak funguje, jak dokáže těšit řidiče. A jeho poslední krok je toho velmi výmluvným projevem. Na svém profilu na Instagramu se totiž přiznal k tomu, čím dnes jezdí denně do práce. Čekali byste Bugatti? Čekali byste Rimac? Čekali byste Porsche, které je v jeho firmě též zaháčkované? Čekali byste cokoli moderního, elektrického, „politicky korektního”? Pak jste se prostě netrefili, protože Mate si koupil krásně zachovalé BMW M5 E39 s necelými 70 tisíci najetými kilometry a ví, že o moc dál už se neposune.

Je to dokonalá facka všem fandům moderny, elektřiny, lidem papouškujícím prázdné fráze o nekonečném vývoji... Ten takový může být, ale ne pod taktovkou regulací, které BMW M5 dotlačily až do dnešní podoby 2,5tunové absurdity, o kterou by si skutečný automobilový nadšenec neopřel ani kolo. E39 je vedle toho krásně „čisté”, relativně lehké auto auto s motorem 5,0 V8 se 400 koňmi, výlučně manuální převodovkou, zadním pohonem a interiérem tak kvalitním, že vám nad ním i dnes vyteče trocha slin z koutku úst. Mate nepřímo přiznává, že to tohle je prostě jeden z vrcholů, který dodnes nebyl ve vší komplexnosti překonán. A má za to naši nekonečnou úctu, her na oblečené císařské naháče už bylo dost.

BMW M5 E39 je nesmrtelná automobilová lahůdka, Mate Rimac jí dal přednost před prakticky čímkoli jiným na celém světě. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: keeping_up_with_the_bavarians@Instagram

Petr Miler

