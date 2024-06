Šéf Lady odhalil ceny nové Iskry. Na tak velké a moderní auto bude stát pakatel, může z ní být velký hit před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

„Nasedají do lodiček, jako šipka letí...” Dobře, to byli pionýři, ale jsme jen kousek vedle, Rusové mají novou automobilovou Jiskru. A má opravdu docela slušnou šanci zažehnout plamen lásky k Ladám, bude velmi levná.

Lada tento týden odhalila své první nové auto po několika letech a překvapila mnohé. Nepřekvapila tedy vzhledem, model Iskra by byl vizuálně až trapně vyzpytatelný, i kdyby nám jeho design nenaznačily dřívější úniky, mnozí ale nečekali, že Rusové nějaký nový vůz vůbec dokončí. A pokud ano, tak že to bude moderní automobil stojící na platformě Renaultu, kterou můžeme znát z Dacií jako Logan, Sandero, Jogger a Duster.

Lada vzala tyto rozpracované základy a upravila je tak, aby si vystačila s mechanikou a elektronikou, kterou může navzdory sankcím získat. A i když je nám jasné, že spousta lidí dnes neuzná kvality čehokoli, na čem je nápis „Made in Russia”, objektivně je třeba uznat, že automobilka dala dohromady sympaticky vyhlížející vůz se solidní technikou, který minimálně na papíře nemůže urazit nikoho soudného. Jak bude fungovat v praxi, ukáže až čas.

I kdyby se vám ale „Jiskra” moc nezamlouvala, je třeba vztáhnout její povahu k cenám. O těch jsme mohli včera jen spekulovat, dnes už máme jasnější vodítko. Pro agenturu TASS se k tomuto tématu vyjádřil sám šéf AvtoVAZu Maxim Sokolov a byl překvapivě otevřený. Pochopitelně neprozradil ceny na rubl přesně, řekl ale, že základní provedení skutečně začne po hranicí 1 milionu rublů, tedy asi na 250 tisících Kč, zatímco vrchol se nedostane přes 1,2 milionu RUB, to je asi 304 tisíc.

Uvážíme-li, že vrchol bude znamenat slušně vybavené auto se 100koňovou jedna-šestkou a automatem, které s délkou 4,4 metru překonává třeba i takovou Škodu Scala, je to docela kouzelný poměr hodnoty a ceny. Však u nás nejlevnější, totálně oholené a pouze tříválcové Sandero od Dacie na té samé platformě startuje na 320 tisících Kč, tedy výš, než kam se Iskra vůbec s cenou podívá. To by skutečně mohlo zažehnout lásku Rusů k moderním Ladám, víc uvidíme po začátku prodejů někdy ke konci letošního roku.

Nová Lada Iskra vypadá dobře, při jejích cenách z ní může být pořádný prodejní hit. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: TASS

Petr Miler

