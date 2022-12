Šílenci pro pár minut slávy natočili, jak muž ze střechy jedoucího auta proletí napříč BMW postaveným na tvárnicích před 7 hodinami | Petr Miler

Za život jsme viděli lidi dělat hodně bláznivých věcí, tohle ale překračuje veškeré meze pochopitelnosti. Dotyční byli tak šílení, že si muž ležící na střeše jedoucího auta nevzal absolutně žádnou ochranu čehokoli, přesto jim to vyšlo.

Je zřejmě niterní potřebou každého z nás toužit po pozornosti a obdivu okolí. Míra takové potřeby se nutně liší v závislosti na možnostech každého z nás - excelentní zpěvák může toužit po obdivu celého světa, skvělý řemeslník se nejčastěji bude muset spokojit s uznáním od kolegů či zákazníků. Do hry ale vstupuje také lidský charakter - některým jsou pohledy okolí takřka ukradené, jiní žijí téměř jen pro ně. Když se pak spojí charakter dychtící po slávě s omezenými možnostmi, jak ji dosáhnout, lidé občas dělají šílené věci. A ta, kterou můžete vidět na snímku níže, je na samém vrcholu toho, co za pitomost lze pro pár minut slávy udělat.

Nevíme, kdo, odkud (podle registrační značky auta „vespod” ale půjde o exotičtější destinaci) a s jakou motivací (třeba za tím bylo něco ušlechtilejšího, ale pochybujeme o tom) se do takové věci pustil, několik zjevně mladých mužů se ale rozhodlo předvést v amatérských podmínkách kaskadérský kousek, jaký svět ještě neviděl. A doufejme, že už nikdy neuvidí, neboť bychom si opravdu nepřáli, aby se jej někdo pokoušel opakovat - jde o naprostý hazard se životem.

Je to věc tak ujetá, že se těžko popisuje slovy, ale přesto se o to pokusíme. Dotyční se rozhodli vzít staré BMW X5 generace E53 a postavit jej na betonové tvárnice tak, aby mezi nimi (a pod vozem) zůstal prostor pro projetí Fordu Mustang. BMW pak otevřeli dveře, na střechu Mustangu dali papírovou krabici, na kterou si lehnul člověk v kraťasech a krátkém tričku, bez helmy, bez čehokoli zvláštní. Co se dělo poté, si už domyslíte - smyslem bylo projet pod BMW tak, aby se krabice zastavila o práh iks-pětky, muž na střeše jí proletěl a dopadl zpět na střechu Mustangu. Tohle zdravá mysl nemůže dát dohromady.

Neradi jsme těmi, kteří mluví o tom, co všechno se také mohlo stát, ale tady se prostě nedá jinak - stačilo, aby se ukázalo, že BMW na tvárnicích není dost stabilní, aby krabici zatíženou člověkem nezastavilo, aby se řidič přesně netrefil do jistě minimálního prostoru v otevřeném bavoráku, aby nedopadl zpět na střechu, aby asi tisíc věcí... A šlo tu o život. Jako zázrakem ale muž na střeše přišel jen o jednu botu, kterou zřejmě zavadil o interiér BMW, jinak dopadl zpět na Ford a minimálně o život nepřišel. I tak to ale berte jako ukázku naprosto nezodpovědné snahy uchvátit pár minut pozornosti za jakoukoli cenu. Je to skutečně jeden z největších nesmyslů, který jsme kdy viděli kohokoli dělat.

Podobné BMW X5 posloužilo naprosto šílenému kaskadérskému kousku, který můžete spatřit na videu níže. Dělat něco takového prakticky bez jakéhokoli ochranného vybavení hraničí se sebevražednými sklony. Foto: BMW

