Škoda Octavia IV se starým dobrým 2,0 TDI na německé dálnici ukázala, že jde o ideál svého druhu

/ Foto: Škoda Auto

Je to v podstatě obyčejné auto a mnozí by řekli, že na jízdě zrovna takové verze po Autobahnu nemůže být nic zajímavého. V kontextu současného dění je ale představení Octavie IV 2,0 TDI v takovém prostředí docela pozoruhodnou podívanou.

Pokud někdo chce jezdit s autem rychle, obvykle si pro to nevybere obyčejnou motorizaci. Motor ze středu nabídky obvykle cílí na nevyhraněné zákazníky, kteří nechtějí úplný základ a mohou si dovolit připlatit za silnější motor, obvykle ale v autě nachází primárně uspokojení než to plynoucí z dynamiky. Vysoký užitek, rozumné provozní náklady, zachování hodnoty, cokoli takového.

Představení obyčejné Škody Octavia s motorem 2,0 TDI v prostředním naladění se 150 koňmi (dělá se až 200koňový pro RS TDI) na rychlostně neomezené německé dálnici by nás proto nemuselo zajímat, ono ale paradoxně zajímavé je. Tohle auto totiž navzdory svému výkonu nejede vůbec špatně. Ostatně svým výkonem vyrovnává v posledních letech nezřídka žádanější motorizaci 1,5 TSI a ani ta není dynamicky vysloveně marná.

Ukazuje to člověk stojící za kanálem Top Speed Brothers na Youtube, který tentokrát provětral právě obyčejnou Octavii IV s motorem 2,0 TDI. Nebyli bychom přesní, kdybychom řekli, že tento vůz se při nájezdu na Autobahn změní v raketu a všechna auta široko daleko nechá v prachu, ale podívejte se sami, jak v běžném provozu za ne úplně optimálních podmínek jde. Na nějakých 170 km/h je velmi rychle, na dvoustovce s nadhledem, kolem 220 km/h se dokáže držet, aniž by působil dojmem, že mele z posledního a když na to přijde, na tachometru se ukáže i víc. To nezní nepoužitelně.

Vyloženě kouzelná je pak spotřeba, která je vzhledem k rychlosti jízdy zcela nesrovnatelná s jakýkoli jiným typem pohonu. Podobné diesely tradičně berou s rostoucí rychlostí i za plné akcelerace stále méně, a tak vidíme, jak i zrychlování za hranicí 220 km/h auto zvládá s aktuální spotřebou okolo 14 litrů nafty na 100 km. To je velmi málo vzhledem k tomu, o jaké rychlosti se bavíme, auto navíc dokáže být relativně tiché, jak ukazuje výstup z použitého hlukoměru - ve vyšších rychlostech nevíte, že máte pod kapotou diesel, slyšet je jen hluk od kol a obtékajícího vzduchu.

Uvážíme-li, že dnes protežovaná elektrická auta 220 km/h obvykle ani nejedou - a když náhodou jedou, skoro nikam takto nedojedou -, působí najednou Octavia 2,0 TDI jako malý zázrak na kolech. Můžete ji klidně takto týrat, ujet 300 km na jedno natankování a za 5 minut pokračovat v jízdě. A když jen trochu uberete a necháte tempomat třeba na 180 km/h, spotřeba klesne klidně na polovinu, dojezd skoro na dvojnásobek a na párminutovém tankování se nic nemění. Praha-Paříž v takovém autě za 6 až 7 hodin i s jedním tankováním není nic nemyslitelného, sám jsem to zažil.

Dodejme, že podobná Octavie je dnes docela drahý špás, stojí nejméně 684 900 Kč a příplatek oproti verzi 1,5 TSI s totožným výkonem činí tučných 50 tisíc Kč. Vedle elektromobilů s klidně dvojnásobnou cenou a zlomkovou využitelností ale i to zní jako neodolatelná nabídka.

Škoda Octavia 2,0 TDI bez bohaté výbavy je v podstatě obyčejné auto, v praxi ale umí ohromit svou použitelností, dokonce i na rychlostně neomezené německé dálnici. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Top Speed Brothers@Youtube

