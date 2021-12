Škoda zveřejnila, jak velké vánoční stromky pojmou její jednotlivé modely, ten nejdražší zklamal před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škodovky prosluly svou praktičností, kterou mohou posloužit i před Vánoci. Přímo do útrob jejích aut lze vměstnat různě dlouhé resp. vysoké vánoční stromky a Škoda zveřejnila jejich limitní rozměry pro jednotlivé modely.

Úspěch Škody na světových trzích je nejlepším důkazem toho, že „český přístup k životu” není zase takovým přežitkem, jak se může zdát. Modely české značky nabíraly různých podob, vždy si ale zakládaly na jednom - nabídnout co nejpraktičtěji použitelný vůz za co možná nejrozumnější cenu. Zdánlivě „rozmařilý západ” by to brát nemusel, jak se ale rychle ukázalo, racionální aspekty jako hodnota za peníze prodávají auta všude.

Otázkou ovšem je, co dnes z tohoto přístupu zbývá. A co z něj dále zbude. Škody jsou dnes až absurdně drahé a to se pořád bavíme o klasicky střižených modelech bez byť jen hybridního pohonu. Elektrický Enyaq je ještě mnohem dražší a pochybujeme, že by si jej koupilo více než pár fandů, kdyby nebylo dotací či jiných forem umělého zvýhodňování. Ostatně i u nás jsou tato auta zvýhodněná, jen ne tak, že by to snižovalo cenu o stovky tisíc, přesto je zájem velmi vlažný. 645 prodaných Enyaqů za celý letošní rok tak nějak ukazuje jeho konkurenceschopnost ve srovnání s jinými vozy, nejen nutně Škody - více se prodá třeba i Mercedesů třídy E.

I tak by mohl přístup Škody fungovat, kdyby si její vůz za vysokou cenu udržel alespoň onu praktičnost, tomu ale nenasvědčují ani data samotné automobilky. Její britské zastoupení jistě i trochu v žeru zveřejnilo tabulku ukazující, jak dlouhé vánoční stromky lze do jednotlivých modelů naložit, aby vepředu mohli pořád sedět dva cestující a šlo zavřít kufr. To je jistě nejkomfortnější způsob převozu a nejlépe jej nepřekvapivě zvládají obě varianty Superbu. Maximální délka resp. výška ve stopách (cca 30,5 cm) hovoří o až dvoumetrovém stromu.

Následuje Kodiaq, Octavia, Octavia Combi a až pak elektrický Enyaq, který překonává pouze Scalu, Karoq a další menší modely. Jeho limitem je asi 167 cm, Scala za méně jak třetinovou cenu je na tom jen asi o 15 cm hůře. Bída na nejdražší model značky. Jsme zvědavi, co s tímto přístupem z dosavadní image škodovky za pár let zbude. Prodávat u nás od 1 124 900 Kč vůz, který se prakticky v žádném ohledu nevyrovná o stovky tisíc levnějšímu Kodiaqu, nám dokola přijde jako špatný, pověst značky devastující vtip.

Srovnání maximálních délek vánočních stromků, které můžete nacpat dovnitř jednotlivých modelů škodovky bez nutnosti sklápět sedadlo spolujezdce je úsměvný a zajímavý přehled. Grafika: Škoda Auto



Pozoruhodný je mizerný výsledek Enyaqu. Jednoznačně nejhorší škodovka v poměru výkon/cena ztrácí i v tomto ohledu pokoří jen nejmenší modely značky. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.