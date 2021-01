Skoro 40 let starý, prťavý Fiat ve sprintu povodil nejnovější Ferrari s 1 000 koní před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Může se to zdát nesmyslné či nakašírované, ale není. Souboj Davida a Goliáše má nové automobilové pokračování, a to přesto, že na jedné straně stojí 48 koní a letitá technika a na druhé 1 000 koní a nejmodernější systémy.

Příběh Davida a Goliáše nejspíše miluje každý, i kvůli tomu, že se v něm může nalézt snáze než v jiných. Je přitom jedno, zda jde o boj s úřady, osudem či zkrátka jen s dalšími lidmi, povětšinou jsme to zkrátka my, kdo tahá za kratší kus provazu. O to cennější ovšem je vítězství, pokud jej dosáhneme. Historie již nebude hledět až tak moc na okolnosti, podstatný zkrátka bude výsledek. A nejinak je tomu v rámci souboje, do kterého nastoupil Fiat Panda 4x4, který se začal vyrábět již v roce 1983 a který pohání pouze 48 koní.

Davida jsme si tedy představit již mohli, nyní přichází řada na Goliáše. Tím je Ferrari SF90 Stradale, tedy osmiválcový plug-in hybrid z Maranella vybavený více než dvacetinásobným výkonem, tedy rovnými tisíci koňmi. Ty pak rovněž roztáčí obě nápravy, neboť přední kola jsou poháněna elektromotory, zatímco ta zadní spalovací jednotkou. Mimo to nechybí ani sofistikovaná technika jako vektorování točivého momentu, zatímco v případě Fiatu tu máme upravenou převodovku či diferenciál.

Pokud bychom tyto dva vozy postavili na okruh či hladkou vozovku, o vítězi by bylo jasno ještě dříve, než by řidič Fiatu dokázal říci Panda. Nicméně jak jsme naznačili již v úvodu, za jistých okolností David může Goliáše porazit. Namísto černého asfaltu se tedy osm kol zarylo do sněhu, který pochopitelně výkonnostní převahu Ferrari okamžitě smazal. Místo toho začaly mít navrch hlavně úzké pneumatiky nasazené na Fiatu, které se zaříznou do hlubokého sněhu a přenesou více z oněch 48 koní než široké „salámy” na Ferrari z tisíce.

Je otázkou, zda nakonec Goliáš Davidovi podlehl, neboť z videa se zdá, že nejprve měl navrch Fiat, než jej Ferrari vyrovnalo a nakonec i předjelo. Za tím ale může stát zkreslení dané postavením kamery. Mimo to nevíme, kde přesně byl cíl. Ve výsledku je to nicméně jedno - podstatné je to, že za určitých okolností se i se svou rozpadající se rachotinou můžete postavit modernímu supersportu. A klidně souboj klidně vyhrát.

Zdroj: Maxige78@Instagram

