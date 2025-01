Slavná reklama Audi se skokanským můstkem fascinuje i 38 let po svém vzniku, pomocnému lanu navzdory 7.1.2025 | Petr Miler

/ Foto: Audi

Zajídá se vám pohled na trapné reklamy s „rodinou” najatých herců marně předstírajících, že auto, o které by si jinak neopřeli ani kolo, je všechny naplňuje štěstím? Jde to i jinak. A některé příklady to po dekády připomínají kolem dokola.

Připusťme, že jsme v poslední době k Audi velmi kritičtí. Ale není to samoúčelné nebo neopodstatněně zlé, nejsou to žádné „hejty”, ostatně v garážích členů naší redakce by se našlo od této značky hned několik aut. To obvykle vede k bezmeznému nadšení pro značku, se současným Audi ale takto žít nejde - dělá čím dál větší nesmysly a nedá se říci, že bychom to viděli jen my, kritiku si bohužel zaslouží.

I pochválit na aktivitách značky ale je co, jen za takovými věcmi musíme do minulosti, dnes do velmi hluboké. V roce 1986 totiž Audi pod taktovkou geniálního Ferdinanda Piëcha teprve budovalo svou image prémiové značky a „starý dobrý” F. K. P. neměl lepší nápad, než do ní otisknout své spíš osobní motto: Vorsprung durch Technik. Jinak relativně nudnou značku s designově nenápaditými vozy tak vyprofiloval skrze tehdy pozoruhodné technické kejkle typu extra silný pětiválcový motor či především pohon všech kol quattro.

Dnes jsou různé formy pohonu 4x4 běžnou věcí, v 80. letech v osobních autech byly naprostou raritou. Audi se tak pokoušelo předvést jeho výhody a právě v šestaosmdesátém ho napadla vpravdě geniální marketingová kejkle - ukázalo, jak Audi 100 CS quattro vyjede na obyčejných zimních pneumatikách skokanský můstek ve finské Kaipole. Ne, že ho sjede, ale vyjede, zdola nahoru.

Žádná zbytečná slova, žádní najatí herci, jen jedno auto, jeden řidič, jedna helikoptéra, spousta sněhu a jeden skokanský můstek. A také jedno lano, které mělo Audi údajně jen jistit a na konci celého představení zabránit tomu, aby sjelo zase dolů, protože úplně nahoru nevyjelo. Dává to smysl, nikdo dnes ale už neví, zda to tak skutečně bylo - jestli Audi lano nepoužilo i jinak, protože prověšené není a na záběrech (více i méně pochopitelně) je skryto tak, že není moc patrné. A když patrné je, rozhodně není prověšené.

Také to ale patří k legendě této reklamy, která i 38 let po svém vzniku fascinuje svým jednoduchým nápadem, prostě zřetelným, úderným provedením a nakonec i onou kontroverzí, kterou se zřejmě nikdy nepodaří stoprocentně rozptýlit. Rovněž to ale patří k dobrému marketingu. Je to skutečný symbol náskoku díky technice, kam se poděl v současných nových Audi a marketingu okolo nich, nemáme tušení.

Ať už Audi 100 CS quattro v roce 1986 vyjedlo na můstek v Kaipole úplně samo nebo ne, reklama s ním vstoupila do dějin a značně pomohla Audi k redefinici sebe samého. Níže můžete vidět originální spot i záběry z jeho přípravy. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.