Slavný Elvisův tryskáč upravený po vzoru amerických „auťáků" je znovu fit, teď má k autům ještě blíž

Už jsme si mysleli, že jej uvidíme jen rozpadnout se na prach, nakonec se ho ale ujal jeden nadšenec a Lockheed Jetstar z roku 1962 po králi rock and rollu proměnil na úchvatný obytný přívěs. Elvisův sklon k extravaganci přitom zachoval, ne-li víc.

Podrobný medailonek Elvise Presleyho přinášet jistě nemusíme, krále rock and rollu zná i skoro 47 let po jeho smrti snad každý. V rychlosti tak jen zmíníme, že svou hudební dráhu odstartoval v roce 1954 jako devatenáctiletý. V lednu 1956 pak vyšel jeho první singl Heartbreak Hotel, který se ihned stal jedničkou v amerických hitparádách. Label RCA Victor, který Elvise zastupoval, tak jen během jednoho roku dokázal prodat hned deset milionů desek. Ve stejném roce navíc Presley zazářil i ve svém prvním filmu Love Me Tender, čímž byla jeho cesta k nesmrtelné slávě vydlážděna.

Když Presley v roce 1977 zemřel, zůstal po něm majetek v hodnotě 25 milionů dolarů. Jakmile ale došlo na vypořádání s finančními úřady a právníky, scvrkla se velikost majetku na 7 milionů USD, což odpovídá dnešním zhruba 33 milionům (cca 766 milionů Kč). Je to samozřejmě hodně peněz, ale dost málo s ohledem na to, že Elvis si během své kariéry měl vydělat odhadem 4 miliardy dolarů. Převedeno na soudobou hodnotu, král rock and rollu si hraním a zpěvem možná přišel na neskutečných 441 miliard korun.

Není tak divu, že si Elvis pořídil hned tři soukromé tryskáče, přičemž jeden z nich - Lockheed Jetstar z roku 1962 - před dvěma lety opakovaně zamířil do dražby společnosti GWS Auctions. Ta ovšem při prodeji šedesátiletého stroje neschopného létání selhala, i když startovní nabídka činila pouhých 100 tisíc dolarů (2,32 milionů Kč). Štěstí tak o pár měsíců později zkusila firma Mecum, která loni 8. ledna, tedy v den králových nedožitých 88. narozenin uspěla a letadlo prodala za 260 000 USD (6,03 milionů Kč).

Novým vlastníkem se stal Jimmy Webb, který stojí za kanálem Jimmy's World na YouTube. Ten zpočátku zvažoval, že by letadlo vrátil zpátky na nebesa. Jenže tento plán vzal záhy za své. Než totiž stroj v roce 2017 odkoupil za 430 000 USD (9,97 mil. Kč) Jim Gagliardi, který tak pořádně prodělal, Jetstar byl po více než 30 let ponechán svému osudu v Novém Mexiku. Zmizely z něj jak motory, tak ovládací prvky v kokpitu.

Jak Webb zjistil, znovuzprovoznění by bylo o to náročnější, že některé komponenty se již dávno nevyrábí. Proto přistoupil k plánu B a rozhodl se letadlo zrenovovat a předělat na obytný přívěs. Pro to ostatně mělo nemalé předpoklady, neboť Elvis skutečně specifikoval Jetstar tak, aby v oblacích zaskočil za obyvák, kuchyňku, toaletu i ložnici a uvnitř vypadal jako jeho Cadillacy. Právě jeho obliba této tehdy docela extravagantní značky vedla k potahům z purpurového sametu, které zůstaly zachovány.

Webb se svým týmem letoun nejprve připravili o ocas a křídla, než jej usadili na podvozek někdejšího motorhomu. Poté došlo na renovaci kokpitu, který se dočkal nových přístrojů - ty jsou zde ale samozřejmě především pro ozdobu. Zadní část pak byla vyčištěna, původní křesla či dokonce televize však zůstávají na svých místech. Trup je pak zvenčí potahován fólií se stejnou grafikou, v jaké byl vyveden původní nátěr.

Youtuber má v plánu odhalit Elvisův tryskáč překopaný na obytný přívěs v plné kráse na akci EAA AirVenture Oshkosh, která se koná o tomto víkendu. Následně pak Webb zvažuje, že by se se svou kreací vypravil na výlet napříč Spojenými státy. Že by se mu během něj dostávalo podobné pozornosti, jako kdysi královi, asi nemusíme dodávat.

Elvisův tryskáč po léta chátral v Novém Mexiku, nyní je z něj ale po náročné 18měsíční konverzi obytný přívěs. Foto: GWS Auctions, tiskové materiály

