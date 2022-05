Slovenské nehody levné Dacie se superdrahým Ferrari si všimli i v USA, jen přilili olej do ohně před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nestává se každý den, aby se anglicky psané weby věnovaly čemukoli slovenskému, natož pak dopravní nehodě. Tady se to stalo i díky tomu, že se policie snažila být vtipná, její pokus se ale postaral jen o zbytečné projevy závisti a nenávisti navíc.

Jak se zdá, nejen politici dokážou předvést ukázkový pokus o rozeštvávání lidí. Podobně se zachovala i slovenská policie, která už před více než měsícem informovala o nehodě Dacie Duster a Ferrari SF90 Stradale poněkud bulvárním způsobem. Z jejího popisu přitom nevyplývalo jen to, že rumunský vůz je pomalu pevnější než tank. Rovněž se zdálo, že slovenští strážci zákona již mají viníka jasného. A jak asi již tušíte, řidič Dacie to podle nich být neměl.

Toho se pochopitelně chytli komentující, kteří majitele italského vozu označili jako „dutou hlavu“, která „když má na Ferrari, tak má na opravu“. A přidali další podobné projevy, ze kterých lze vycítit leda závist a vynášení soudů bez pořádných argumentů. Lynčování naštěstí zůstalo jen ve virtuálním světě, jinak by řidiči SF90 Stradale hrozila ještě újma na zdraví. Přestože bez jeho reakce by nehoda dopadla ještě hůř.

Řidiči Dacie se totiž nechtělo čekat v koloně, a tak se rozhodl otočit. Bohužel se již nekouknul do protisměru, a vjel tak přímo do cesty onomu Ferrari. Jeho řidič se mu snažil vyhnout a víceméně dobrovolně poslal auto do příkopu, obě auta o sebe jen zavadila. Naneštěstí to ani tak nebylo bez následků, přičemž na Dusteru měla vzniknout škoda 5 000 Eur (cca 123 tisíc Kč), na SF90 pak 500 000 Eur (12,3 milionu Kč). To nemusí mít daleko k totálce.

Že jde skutečně o jeho vinu, potvrdil v médiích již i řidič Dacie, který ve voze cestoval se svou dcerou. Posádce Ferrari je tak vděčný a zároveň se již omluvil za veškeré nepříjemnosti. Ty ale ve výsledku bude mít spíše on, neboť škoda sice půjde z jeho povinného ručení, ovšem to se mu následně zdraží. Kromě toho jej čeká oprava vlastního vozu, stejně jako vyfásne tučnou pokutu.

Proč ale o této nehodě informujeme nyní? Jednak kvůli zatím stále ještě neoficiálním závěrům vyšetřování, hlavně však proto, že zaujala i za oceánem. Nestává se zrovna často, aby si v Americe četli o srážce dvou aut na Slovensku. Bohužel, kolegové z Auto Evolution (který má sice rumunské kořeny, ale píše anglicky a čte se hlavně v USA) již nepřihodili ony podstatné informace o viníkovi, i jejich článek tak nakonec vyznívá spíše proti Ferrari a zbytečně přilévá oleje do ohně. Zas a znovu je tak třeba připomenout, že zejména v dnešní době nelze činit závěry na první dobrou, ať už je zdrojem informací cokoli či kdokoli.

Na sklonku března se na slovenské silnici D4 střetla Dacia Duster s Ferrari SF90 Stradale. Řidič italského vozu přitom díky své reakci zabránil těžší nehodě, policisté ale zpočátku vše podali jako jeho vinu a o věci informovali poněkud posměšně. Foto: Polícia Slovenskej republiky, CC0 Public Domain

