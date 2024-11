Souboj vrcholných německých stíhačů Audi, BMW a Mercedesu ovládl ten nejlehčí, nejjednodušší a nejvíc „zpátečnicky” stvořený včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

Kdepak jen soudruzi z NSR udělali chybu? A kdyby se do souboje přidala nová hybridní M5 vážící téměř 2,5 tuny, bylo by to pro modernu teprve fiasko.

Nemáme nic proti evoluci, nic proti - a to slovo je dnes obzvlášť zprofanované - progresi, nic proti moderně. Naopak jsme byli dlouho těmi, kteří hltali každou novinku, s níž automobilky přicházely ve snaze posunout svůj příští produkt o něco dál. Taková evoluce se ale musí odehrávat pod taktovou racionality a logiky, s úctou k efektivitě, fyzikálním zákonům a technické excelenci. Nic takového se dnes bohužel neděje.

Automobilky dělají dál, co mohou, v oblastech, ve kterých mají volné ruce. Protože jsou ale stále více svazované regulacemi všeho druhu, hledají primárně cesty, jak efektivně dostát oněm regulacím. A to je něco úplně jiného. Jen tak se může stát, že BMW přijde s takovým nesmyslem, jakým je nová M5 - hybridem, který na oko jede za 2,0 litru benzinu na 100 km, reálně ale žere i trávu u cesty, protože musí 727koňovou soustavou pohánět 2,5tunový kolos, kterému stejně jednou dojde elektřina (baterie pouze na 18,6 kWh, to není ekvivalent ani 5 litrů paliva). Ve výsledku je tak i s veškerým výkonem pomalejší než předchůdce. A s 585 trvale dostupnými koňmi spalovacího osmiválce tlačícího pořád skoro 2,5 tuny vážící vůz bude snadno pomalejší než dnes už stabilně 530koňová M3 vážící skoro o 600 kilo míň. BMW prostě honilo hlavně onu 2litrovou papírovou spotřebu, jakkoli nereálná je, všechno ostatní je druhotné.

Racionální recept na dynamické úspěchy zní jinak a dobře ho ukazuje čerstvý souboj ve sprintu zorchestrovaný Matem Watsonem a jeho nohsledy z Carwow. Proti sobě postavil vrcholná provedení končících německých stíhačů Audi, BMW a Mercedesu své doby, tedy RS6 Avant verzi GT, už ukončenou M5 G30 ve verzi CS a zatím stále ještě poslední Mercedes-AMG E63 W213 ve verzi S, nová generace provedení od AMG zatím nedostala. Proč M5 nedorazila jako nová G80? Protože by dostala takový nářez od obou soků, že by to BMW nerozdýchalo.

Takto předchozí M5 CS s 635 koňmi na 1,8 tuny „a ničím” - není tu ani mild-hybrid, není tu nic navíc, jen nejnižší hmotnost - celkem jasně přepochodovala RS6 GT s mild-hybridními 630 koňmi na skoro 2,1 tuny a pořád celkem klasické, 612koňové, ovšem také dvoutunové AMG. Pravda, BMW mělo větší problém s konzistentními starty, tady bylo quattro vyzpytatelnější, jakmile ale M5 start sedl nebo byl letmý, M5 vítězila pokaždé. Pokrok? Ano, chceme ho, ale ne ten „mírný v mezích zákona”, ten se někdy může reálně stát i docela dobrou regresí, jak zejména evropský automobilismus ve své současné podobě smutně ukazuje v plné nahotě.

Nová RS6 GT vypadá trochu dětinsky, ale pomalá jistě není, zejména starty z mísa jí jedou velmi dobře. Foto: Audi



Ani ta ale nemá na už ukončenou M5 CS. Foto: BMW



Mercedes-AMG E63 není vzhledem ke svému stáří marný, ale nestačí ani jednomu ze zbývajících vozů. I tak může být snadno lepší než nástupce, ten se ale teprve musí představit. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.