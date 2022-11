Další splašená Tesla za sebou zanechala znovu dva mrtvé, okolnosti jsou až podezřele stejné před 3 hodinami | Petr Prokopec

Šílená rychlost ve městě, nulová brzdná dráha. Co bylo spojeno na počátku listopadu s tragickým incidentem v čínském Čchao-čou, to se nyní odehrálo znovu v tamním Tchaj-čou. A nehoda si znovu vyžádala dva lidské životy.

Na počátku listopadu došlo v Číně k tragické události. Před vjezdem do města Čchao-čou se totiž majiteli měla doslova splašit Tesla Model Y, která prolétla centrem velmi vysokou rychlostí a zanechala po sobě dva mrtvé a tři zraněné. Zatím není jisté, co přesně se stalo, dle majitele byl nicméně problém v tom, že vůz si dělal, co chtěl. Nejenže měl sám akcelerovat, ale nemělo být možné jej ani zabrzdit. A jelikož se jedná o bývalého profesionálního řidiče kamionu, je dosti nepravděpodobné, že by šlo o uživatelskou chybu, jak Tesla obvykle tvrdí.

Momentálně bohužel musíme sekci Černé kroniky obohatit o další smutný příspěvek. A i tentokrát je ve středu dění Čína a Model Y. Další elektrické SUV se totiž v pondělí 28. listopadu splašilo v městě Tchaj-čou, kde ve vysoké rychlosti projelo křižovatku na červenou. Tesla přitom narazila do vpředu jedoucího vozu, který se následně střetnul s dalším mířícím napříč křižovatkou. Vše si vyžádalo další dva lidské životy, přičemž ani tentokrát nebyla dosud upřesněna příčina neštěstí.

Veškeré okolnosti nicméně naznačují, že došlo na podobné selhání jako během incidentu ze začátku listopadu. Znovu u toho totiž byla šílená rychlost a nulové brzdění. Náraz byl přitom natolik silný, že Tesla i po kontaktu s jinými vozy pokračovala ve své trajektorii, než skončila zaklíněná v plotě, přes který se málem převrátila. Na červenou a ve vysoké rychlosti pak ostatně vůz projel i skrze předchozí křižovatku, jak dokládají dostupné záznamy z kamer.

Je pochopitelně možné, že obě nehody mají jiného společného jmenovatele než Teslu, a sice samotné řidiče. Ti si mohli splést pedál, stejně jako mohli usnout. Ani jedno se však nezdá pravděpodobné. Zvláště v prvním případě, kdy se nehoda stala před sedmou ráno. Mikrospánek je ze hry, řidič byl zjevně lucidní, auto řídit a pokoušel se brzdit. U bývalého profesionálního řidiče pak nelze předpokládat, že by brzdový pedál zaměnil za plynový po takřka 3 kilometry. A i kdyby ano, dle brzdových světel prokazatelně mačkal na pedál brzdy, který - i kdyby současně držel plyn - má přísun výkonu u moderních aut vždy zastavit.

Soudy ale nad Teslou vynášet nebudeme, to ponecháme na odpovědných institucích. Ať už ale vše dopadne jakkoli, reputace značky na jejím nejdůležitějším trhu vlivem těchto incidentů trpí. Pokud se navíc potvrdí, že zejména Model Y je tichý zabiják, pak Elonu Muskovi nepomůže ani klanění se před vládnoucími soudruhy. V takové chvíli by se možná mohl rychle pakovat z trůnu nejbohatšího člověka na světě.

Model Y má v Číně na kontě další dva mrtvé, přičemž okolnosti případu jsou až podezřele stejné jako při nehodě z počátku listopadu. Nad Teslou se tak na největším trhu světa začínají stahovat mračna. Foto: Tesla

