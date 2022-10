Sporťáky s vzácnými motory V10 bez turba si to rozdaly tváří v tvář, jejich zvukový projev bere dech před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Rychlostně byly dávno překonány, jakkoli ani v tomto ohledu se dodnes neztratí. Svým charakterem a zejména pak zvukovým projevem ale dodnes nenachází sobě rovného, ani zdaleka. Jejich klání je dokonalou symfonií pro dvacet válců.

Automobilky vidlicové desetiválce nikdy příliš nevyhledávaly, ostatně první benzinový se v osobním voze objevil až v roce 1991. Šlo o Dodge Viper první generace, který je dnes již nesmrtelnou ikonou. V případě dieselů je tomu nicméně o trochu jinak, jak by ostatně mohla potvrdit kopřivnická automobilka. Motor V10 totiž po nějaký čas poháněl i Tatru 815. Jakmile nicméně došlo na přitvrzení emisních limitů, 15,8litrová jednotka musela z nabídky zmizet. Stejně tak je dnes již minulostí i Volkswagen Touareg V10 TDI a s ním spřízněný VW Phaeton se stejným motorem.

Vrátit se tedy můžeme k benzinovým desetiválcům, jimž ovšem taktéž zvoní umíráček. Přestože je dříve nabízelo i BMW (M5 E60) či Porsche (Carrera GT), momentálně takové motory používá už jen Lamborghini v Huracánu a spolu s ním také Audi pod kapotou R8. Oba sporťáky jsou však na sklonku svých životních cyklů. Němci pak u nástupce počítají s elektrickým ústrojím, zatímco Italové zřejmě půjdou hybridní cestou.

Desetiválce tak již budou spojené pouze s ojetinami, což ovšem znamená, že jejich hodnota jistě stoupne. Patrné je to ostatně i na Lexusu LFA, který svého času stál v přepočtu zhruba 10 milionů korun. Dnes jej nicméně neseženete ani za dvojnásobnou sumu, za čímž stojí jak limitovaná produkce 500 kusů, tak neochota zákazníků tento vůz prodat. Podle mnohých jde totiž o nejkrásněji znějící supersport historie, s nímž se může měřit jen zmiňovaná Carrera GT.

Právě tato dvě auta postavil vedle sebe Jason Cammisa, který dnes pracuje pro firmu Hagerty. K jejich vzájemnému klání přibral ještě dva pětiválce od Audi, neboť motory V10 jsou v podstatě dvěma řadovými pětiválci spojenými dohromady, dnes se ale budeme držet dvou zmíněných exotů, které byste dnes oba dohromady obtížné získávali i s 50 miliony korun v kapse. A jakkoli se tyto vozy utkaly ve sprintu, žasnout musíme hlavně nad jejich zvukem.

Jednak jsou velmi hlučné, s až 108 dB by neprošly přes žádné současné hlukové normy, ty dobové samozřejmě plnily. Jejich specifický, u Lexusu LFA velmi vysoko posazený projev je ale návykový. A když k tomu přidáme, že u Carrery GT je tento motor spojen výlučně s manuálním řazením a nízkou hmotností (1 380 kg), je to hotový analogový sen. A nejde jen o pocity, jde také o velmi rychlé auto.

V klání tak nakonec Porsche zvítězí a ani výsledným časem na čtvrtmíli (11,2 sekundy) si ostudu neutrhne, s posledním BMW M3 (resp. M4) s pohonem všech kol budete jen o fous rychlejší. Poslouchat ale budete vysavač a reproduktory, nic jiného v M3 slyšet není, tady máte před nebo za sebou hotový symfonický orchestr. Poslechněte si to nakonec sami, stojí to za to.

Porsche Carrera GT je dnes legendou... Foto: Porsche



...stejně jako Lexus LFA. Vidět oba vozy utkat se dnes bok po boku je dechberoucí vzpomínkou na staré časy. Foto: Lexus

Zdroj: Hagerty@YouTube

Petr Prokopec

