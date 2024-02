Sprint dvou německých superkombíků nedopadl podle očekávání, morálním vítězem je nižší hmotnost před 5 hodinami | Petr Miler

Jsou to dvě parádní auta svého druhu a po obou bychom klidně sáhli, jedno ale hraje o ligu výš svou třídou, výkonem a nakonec i koncepcí. Přesto ve výsledku není rychlejší, i když s hmotností na tom na dnešní poměry není zase tak zle.

Jak rychle se mění vnímání jinak objektivně stále stejných veličin, chce se říci v úvodu ke srovnání dvou extrémně výkonných kombi německých značek BMW a Mercedes-Benz. Když před nějakými 7 roky přišlo BMW s tehdy novou M5 G30 se základní hmotností okolo 1 950 kg, zmocňovaly se nás dávivé pocity. Však co to je za sportovní sedan, když s sebou musí tahat skoro dvě tuny mrtvé váhy? A to samé šlo říci o menší M3 G80, když před pěti léty dorazila s údaji v kolonce „Hmotnost:”, které nikdy neklesaly pod 1 800 kg. Tak moc? Na tak „malý” model?

Tahle auta existují i dnes a jsou pořád stejně těžká, podobně jako jejich soupeři - takový Mercedes-AMG E63 S 4Matic+ W213 prodávaný od roku 2016 váží podobně jako M5 G80 okolo 1 950 kg, třída C63 AMG W205 pak od 1 730 kg. Všechno jsou to těžké váhy, ale podívejme se, co se na nás přivalilo či valí. Současné Céčko 63 váží přes 2,1 tuny, nová M5 má vážit okolo 2,5 tuny, podobně příští třída E 63 AMG. Přitom už mnohem drobnější rozdíly v hmotnosti snadno mažou výkonovou nadvládu, jak ukazuje i srovnání dvou přímo si nekonkurujících aut - současného BMW M3 Touring a dožívajícího Mercedesu E63 S Kombi od AMG.

Tohle by mělo být jasné vítězství Mercedesu. Model E63 už mnohokrát ukázal, že je extrémně rychlý, do tohoto klání pak nastupuje s 612 koňmi výkonu z motoru 4,0 V8 biturbo, zatímco M3 si musí vystačit s 510 kobylami z řadového šestiválce. Jejích 1 865 kg se navíc jeví být jako brutální číslo i vedle 1 940 kg vážícího Éčkového Mercedesu, žádná stuttgartská exhibice se ale nakonec nekoná.

Podívejte se na výsledek tohoto srovnání sami, ve stručnosti ale řekneme, že Mercedes má velký problém obhájit svoji papírovou nadvládu danou 102koňovým náskokem a některá dílčí dynamická srovnání dokonce prohraje. A byť je formálně vítězem, morálně ani ne, zvlášť když projede komparaci brzdných schopností. A to je to v podstatě střízlík, počkejme si na novou, snadno znovu 2,5tunovou generaci. Hmotnost aut nikdy neměla uletět do tak absurdních výšin, opravdu ne...

BMW M3 Touring je opravdu rychlé auto, takový... Foto: BMW



...Mercedes-AMG E 63 S 4Matic Kombi by ale měl být jasně rychlejší. Není, někdy dokonce i prohrává. Foto: Mercedes-Benz

carwow@Youtube

Petr Miler

