Souboj dvou špičkových Audi s největšími turbomotory nedopadl tak, jak tovární data naznačují před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi, koláž Autoforum.cz

Je to jedna praktická raketa vedle druhé, auta snů svého druhu. Používají motory, jaké brzy těžko půjde koupit v čemkoli alespoň trochu dostupném. A jsou vyrovnanější, než by se mohlo zdát.

Pokud si potrpíte na objemné motory s pořádnými, permanentně dostupnými výkony, mnoho možností vám na dnešním trhu nezbývá. Dvanáctiválce jsou v Evropě skoro mrtvé a když už i Mercedes dává ruce pryč od motorů V8 dokonce v případě Céčkového AMG, je to na pováženou. Audi zatím u svých S a RS tak daleko s downsizingem nezašlo - S a RS4 resp. S5 a RS5 mají pořád aspoň šestiválce a cokoli výše disponuje osmiválcem. Pak je tu stále R8 s motorem V10, ale to už není praktické auto pro každý den.

Mezi těmi jsou absolutní špičkou modely RS6 a S8, které proti sobě na letišti postavil Mat Watson z Carwow. Na první pohled je to skoro zbytečný souboj - oba sází na motor 4,0 V8 biturbo a S8 je přece ta velká a těžká luxusní limuzína, která nemůže mít v boji s menším a lehčím kombíkem šanci, zvlášť když má o něco vyšší výkon. A tovární data tuto domněnku jen potvrzují.

S8 doluje z přeplňovaného osmiválce „jen” 571 koní a 800 Nm, které mají na starosti 2 230 kg hmotnosti. Akcelerace na stovku za 3,8 sekundy je přesto působivá, jistě hlavně díky relativně rychlému automatu ZF a pohonu všech kol quattro. Totéž používá i RS6, která navíc má 600 koní a 800 NM a s 2 075 kg hmotnosti je citelně lehčí, třebaže rozhodně ne lehká. Stovka se tak má odehrát za 3,6 sekundy.

Jenže šedá je teorie, zelený strom života, stejně jako RS6 ve srovnání na videu níže. Přes prakticky tutéž techniku, vyšší výkon a nižší hmotnost ve sprintu na S8 nestačí, neboť nedokáže tak efektivně poslat potenciál motoru na kola v prvních metrech sprintu. A pak už ztrátu nedožene. Dodejme, že trať byla trochu mokrá a Mat spekuluje, že za těchto podmínek mohla paradoxně hmotnost pomoci s přenosem koní na kola při prvních metrech, což se nakonec ukázalo rozhodujícím. Buď jak buď, S8 třikrát vyhrála, v nejvyrovnanějším klání o 2 desetiny sekundy

V pružném zrychlení i na brzdách zvítězila RS6, ale nebylo to žádné drama. Uvážíme-li enormní prostor, komfort a luxus S8, je to stejně pozoruhodné jako fascinující. Však se podívejte, co za silniční jachtu to je, přesto dokáže být takto rychlá a bez ohledu na drobné rozdíly je z hlediska dynamiky respektovanější RS6 zcela vyrovnaným soupeřem. Klobouk dolů.

Audi S8 nevypadá jako auto, které by vítězilo ve sprintech, ... Foto: Audi



...ve skutečnosti si ale dokáže poradit i s potentnější, lehčí a obecně respektovanější RS6. Foto: Audi

Zdroj: Carwow@Youtube

