Srovnání prehistorické Dacie s nejnovějším modelem teprve ukazuje, jak mizerně jede

Toto bohužel není vtip ani nadsázka, fotka skutečně zachycuje Dacii 1300 z let 1969 až 1982. I ta je bohužel dynamickou výzvou pro nejnovější model Spring.

Bijte nás holemi, ale jsme přesvědčeni, že vrchol přirozeného vývoje aut nastal někde mezi léty 2000 a 2010 podle toho, jak se ta která automobilka přizpůsobovala novým pravidlům a jak moc byla nucena jít proti tomu, co do té doby dělala. Neznamená to, že všechna nejlepší auta vznikla do té doby, to vůbec ne, technici automobilek ale začali být nuceni k věcem, které jim nebyly tak úplně vlastní a vznikla řada řešení, o jejichž přínosu přinejmenším nelze nedebatovat.

Je kupříkladu otázkou, zda opravdu dostanete víc, když si do Octavie místo motoru 1,6 MPI nebo 1,2 TSI v předchozích generací koupíte jako základ tříválec 1,0 a ještě si připlatíte statisíce. Debaty o tomto se vedou a z podstaty nemohou mít jednoznačný závěr, nyní se v nich ale dostáváme ještě o stupeň výš a není divu, že zastánců přiměřeného pokroku v mezích zákona ubývá. Přešli jsme do zřetelně vynucené elektrické éry, v níž auta mají být ještě zásadně dražší a nabízet toho ještě zásadně míň. Dokonce tak málo, že v některých ohledech obrací pomyslné kormidlo dějin vzad nikoli o roky, ale o dekády.

Důkazem toho budiž nejnovější Dacia jménem Spring, která stojí kolem půl milionu korun, je to ale skutečně primitivní vozítko s prachbídnou dynamikou. Kdysi jsme soudě podle toho, co předvádí v provozu, uvedli, že i Škoda 120 je vedle ní hurikán. A bylo zřejmě jen otázkou času, než někoho napadne Spring s podobným autem srovnat naživo. Stalo se, a protože se toho zhostili Rumuni, pro které je něčím jako Škoda 120 jejich Dacia 1300 z let 1969 až 1982, postavili proti Springu právě tu.

Na startu sprintu se tak ocitla novinka, která s 44 koňmi a 125 Nm při hmotnosti 970 kg akceleruje na stovku za 19,1 s a rozjede se nejvíce na 125 km/h. A proti ní model 1300 s 54 koňmi a 89 Nm z motoru 1,3, to vše při hmotnosti 960 kg. Akcelerace na stovku má zabrat 18 s, maximálka činí 140 km/h. Být obě auta nová, Spring zjevně dostane „kouř”, ale protože ona třináctistovka byl prorezlý, unavený exemplář v ceně asi 0 Kč, nakonec o fous vyhrála. Ale přesto, tohle je přece ostuda - dynamicky vyrovnaným soupeřem jakékoli alespoň trochu srovnatelné novinky nemůže být přes 40 let staré auto ve stavu vraku.

Podívejte se na to sami a uvidíte i srovnání na okruhu, kde má Spring co dělat, aby uspěla, než mu tedy začne docházet „šťáva”. Tohle je komedie. Nebo tragédie, vyberte si, na každý pád smutný obraz automobilového vývoje v některých sférách trhu. Má-li toto pokračovat dále, je zřejmě vysněným ideálem dopravy budoucnosti kůň. Ostatně to není tak dávno, co auto poprvé ve sprintu porazilo koně, tak proč by i tento vývoj nemohl být zvrácen.

