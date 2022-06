Starý VW Passat kombi na sprintech zkazil den všem, neporazily ho ani nejnovější německé silniční rakety před 5 hodinami | Petr Miler

Tomuhle autu byste hádali extrémní dynamiku asi tak jako Heleně Růžičkové nízkou tělesnou hmotnost, prostě na to nevypadá. S tím správným pohonem se ale i z něj dokáže stát fascinující bestie.

Kritici možná se slovy: „A teď s tím zkuste zatočit!” namítnou, že postavit rychlé auto pro sprinty není nic až takový kumšt. Ve řadě případů bychom s vámi souhlasili, však stačí silný motor a rázem můžete i s nepříliš propracovaným vozem pomýšlet na úspěchy. Jenže to se bavíme o nízkých ligách, pokud chcete byť ve sprintech porážet opravdu rychlá auta, jen primitivní posílení motoru nestačí.

Ukázali jsme vám v minulosti hodně takových případů. Třeba Golf R s motorem V6 turbo schopný pokořit Lamborghini Huracán i ve sprintu za hranici 300 km/h, nebo extrémní Trabant rychlejší než Nissan GT-R. A také tu byla Škoda Octavia RS Bimoto schopná zdolat stovku za šílených 2,6 sekundy a prohánět tak třeba i Bugatti Veyron. Tyto a další podobné vozy potřebovaly řadu modifikací, kdy silný motor byl jen začátkem. Bavíme-li se navíc o výkonových metách koketujících s hranicí 1 000 koní, není ani vývoj takového motoru banalitou, natož pak příprava všeho ostatního, co s ním musí pracovat. To jsou obvykle výjimečná díla, jejichž stavby daly roky práce plné drahých pokusů a omylů.

Přesně takové auto můžeme vidět na videu níže. Jde o starý VW Passat Variant generace B2 ve verzi Syncro, tedy kombík s pohonem 4x4, který na trh přišel v roce 1985. To je dnes 37 let, automobilový dávnověk, kdy Ferrari teprve chystalo ikonickou F40. Ani ta by v dnešních sprintech stejně nic zázračného nepředvedla, očekávat tedy něco dramatického od dobového Passatu...

Jenže to je velká mýlka, vůz byl upraven tak, aby z něj byl sprinter kalibru Usaina Bolta automobilového světa. Dostal tedy kompletní pohon z některého ze starších pětiválcových Audi, který byl dále patřičně upraven. Výsledkem má být přes 700 turbokoní na všech kolech, které řidič krotí přes manuální převodovku. Ani to nemusí působit zase tak přesvědčivě, musí se ale jednat i o velmi lehké auto, neboť jeho dynamický projev velmi přesvědčivý je.

Ukázalo se to na německé akci Race1000, sprintech na 1 kilometr, kdy se tento Passat postavil nejprve novému BMW M3 Competition a později Porsche 911 GT3. To jsou více jak 500koňové moderní mašiny, Passat ale proti M3 vytáhl čas 16,777 sekundy s cílovou rychlostí 273,55 km/h (!), zatímco BMW se muselo spokojit s časem 17,524 s a 259,17 km/h. Proti GT3 byl s časem 16,291 s a rychlostí 276,92 km/h ještě rychlejší, GT3 navíc nevyrovnala ani M3.

Passat B2 si tak vyhlédlo Porsche 911 Turbo 992, jedno z nejlépe akcelerujících silničních aut vůbec, které má 650 koní na všech kolech. Výsledek v tomto případě není zcela jednoznačný, neboť kombík odstartoval o něco dříve, v cíli je ale první. A i kdyby náhodou nevyhrál na čas, jako zpráskaný pes ze souboje neodešel. Podívejte se na to sami, je to skutečně mimořádná bestie, kterou hned tak znovu v akci nespatříte.

Starý Passat B2 Syncro vypadá jako všechno, jen ne jako sprinter, ael když dostane ten správný pohon... Podívejte se na to níže. Foto: Volkswagen

