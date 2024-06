Stavbaři omylem vyhodili do vzduchu 110 let starý most, tomu se říká špatný den v práci včera | Petr Miler

/ Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

I mistr tesař se někdy utne, málokomu se ale „povede” přehmat tak pozoruhodný, jako je tento. I když situace nakonec není tak zlá, jak se může na první pohled zdát, přesto nejde o věc, která by se stávala každý den, zvlášť ve Švýcarsku.

Snad v každé práci toho lze pokazit víc, než se na první pohled zdá, někdy si to lidé ani neuvědomují. Leckdo je schopen obdivovat lékaře za to, že jsou schopni s klidnou myslí rozhodovat o životě jednotlivce, málokdo ale vnímá, že řidič autobusu soustavně třímá v rukou osud klidně desítek lidí. I banální chyby v mizerně placených zaměstnáních zkrátka mohou mít dalekosáhlé dopady, přesto se jen hrstka lidí nachází v pozici, ve které mohou doslova stiskem tlačítka způsobit nevratné škody a bezprostřední ohrožení živých bytostí i prostředí, ve kterém žijí.

Do takové se dostali lidé, kteří měli na starosti řešení problémů s jedním 110 let starým mostem, jak informuje New Civil Engineer. Jeho provozovatel počátkem roku zjistil, že ocelová konstrukce tzv. Castielerského viaduktu, který zajišťoval provoz vlaků projíždějících horskou soutěskou nedaleko švýcarského Davosu, je narušena tak, že ji nebude možné opravit. A tak bylo rozhodnuto o nahrazení mostu novým.

Potud žádný problém, při projektování náhrady ale bylo rozhodnuto, že po postavení nového přemostění musí být starý most rozmontován a při demolici nesmí být použito výbušnin. Zbytek příběhu si domyslíte - tato informace se nějak nedostala ke stavbařům a ti dva 50metrové kamenné pilíře vyhodili do vzduchu pomocí dynamitu. Jak si dovedete představit, ve Švýcarsku tento krok vyvolal značné pobouření.

Podle Metra potvrdil Švýcarský federální úřad pro dopravu, že provozovatel nezískal pro takový postup povolení a ekologové jsou vyděšeni z možných dopadů zvoleného řešení na okolní ekosystémy. Stavbaři se nyní brání s tím, že jednali v dobré víře a jen zapomněli konzultovat zvolený postup s úřady, někteří je ale podezírají z toho, že jednodušší postup zvolili záměrně.

Nyní je zkoumán reálný dopad nelegálního odstřelu na životní prostředí v oblasti, pokud ale účel světí prostředky, pak vše dopadlo dobře - při explozi, kterou můžete spatřit na videu níže, nebylo nikomu přímo ublíženo, nový most byl rychle uveden do provozu a vlaky po něm znovu jezdí už od května. Česká cesta? Trochu to tak vypadá.

Ve Švýcarsku je podobných železničních mostů řada, možná tak stavbařům lze věřit, že se správně nezorientovali v tom, který vyhodit do vzduchu mohou a který ne. Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zdroje: New Civil Engineer, Metro

Petr Miler

