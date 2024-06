SUV Ferrari, které automobilka nepovažuje za SUV, si to na letišti rozdalo se 7 dalšími luxusními výkonnými SUV včera | Petr Prokopec

Pokud hledáte dynamického krále moderních SUV, lepší srovnání si snad ani nelze představit. Italové tedy vnímají své Purosangue spíš jako sporťák se zvednutým podvozkem, aby se vyhnuli jisté stigmatizaci, je však otázkou, zda si tím nakonec spíš nezavařili.

Letos v září uplynou již dva roky od chvíle, kdy nás Ferrari oficiálně seznámilo se svým tehdy novým modelem Purosangue. Italové jej ani po takové době nechtějí nazývat SUV, neboť z jejich úhlu pohledu se jedná o tradiční sporťák, jen přizvednutý, zformovaný do tvaru hatchbacku, a osazený čtyřmi dveřmi a pěti sedadly. Že jinde přesně tomu odpovídá definice SUV, nechtějí v Maranellu ani slyšet, pro něj je to nanejvýš „FUV” a hotovo. A protože automobilka založila svou reputaci na faktu, že zákazník nemá nikdy pravdu, nemá smysl se s ní dále hádat.

Místo toho tedy zmíníme, že Matu Watsonovi z britského Carwow se povedlo pro jeho zatím poslední rozstřel postavit na startovní čáru opravdu neobvyklou a neobvykle početnou skvadru - jde totiž o sedm pravověrných SUV a zmiňované Ferrari. Purosangue je přitom jediným vozem, který se dočkal dvanáctiválcového motoru. Ten navíc disponuje atmosférickým plněním, ve všech ostatních ohledech přišel ke slovu přeplňovaný osmiválec. Jeho objem i výkon se přitom liší dle toho, který model jej používá.

Nejčastěji kola roztáčí čtyřlitrový osmiválec, kterým disponuje jak Lamborghini Urus Performance, tak Porsche Cayenne Coupe. A do vínku jej dostal rovněž Aston Martin DBX 707 a Mercedes-AMG G63. Nejedná se nicméně o tentýž agregát, jak koncern VW, tak třícípá jednotka používají svůj vlastní motor. Britové pak lehce upravili jednotku od AMG, načež v jejich případě dává daleko víc koní. Spárována je pak s nižší hmotností i lepší aerodynamikou.

BMW X6 M Competition a Range Rover Sport SV pak dostaly k dispozici tentýž 4,4litrový agregát, jen jinak naladěný. Land Rover Defender ovšem ještě počítá s pětilitrovou jednotkou, která je mementem doby, kdy značku vlastnil Ford. I přes největší objem jde nicméně o nejslabší osmiválec, který je navíc spárován s nejvyšší hmotností. Asi tak ve finále nepřekvapí, že při rozstřelu na čtvrt míli skončil Defender až na posledním místě.

Purosangue skončilo díky nejvyššímu výkonu a nejnižší hmotnosti na prvním místě, nicméně jen o pár centimetrů před Astonem Martin, který tak má na kontě stejný čas. O pouhou desetinu (11,7 s versus 11,8 s) později pak protnulo cílovou pásku BMW, které lze považovat jako skutečného vítěze testu, a to i díky ceně, která je 2,4krát nižší než u Ferrari. Co naopak trochu nepříjemně překvapilo, to je Lambo, které skončilo na šesté příčce. Čekalo se od něj víc.

