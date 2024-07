Svět má nového krále hanby, profesionální pilot rozštípal speciál za 50 milionů asi 5 metrů po startu ostré jízdy před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lotus

Samozřejmě se to může stát, ale překonat mistry z videí typu „7 Seconds Ring Master” už chce kumšt. Pilotovi Lotusu se to „povedlo”, jako na potvoru v unikátním a velmi drahém speciálu Evija X.

Prezentace Lotusu na letošním Festivalu rychlosti v Goodwoodu zatím neprobíhá tak, jak si automobilka představovala. Ale kdo ví. Pokud firma věří rčení, že není dobré a špatné reklamy, pak se jí díky selhání jejího pilota nebo auta na trati dostává pozornosti, jaké by se za normálních okolností neměla šanci dočkat.

Co se stalo? Při včerejších jízdách do vrchu se na start známé goodwoodské trati postavil zatím blíže neupřesněný tovární pilot Lotusu se speciálem Evija X, tedy 2000koňovým strojem, který se v dubnu blýsknul třetím absolutně nejrychlejším časem nejnáročnějšího okruhu světa. Se sériovou Evijou sice nemá tento unikát společného prakticky nic krom jména a části konstrukce, ale to je jedno, tak rychlý čas se počítá, i kdybyste jej náhodou dosáhli s vlastnoručně postavenou motokárou z necek. Nyní se chtěl ukázat divákům v Goodwoodu, nedojel ale snad ani k jednomu z nich.

Pilotovi (mluví se o Dirku Müllerovi nebo Scottu Maxwellovi) se totiž „povedlo” v průběhu jistě záměrného burnoutu při startu asi 5 metrů za ním po asi sekundě jízdy dostat vůz do nekontrolovaného smyku a poslat ho do bariéry. Někteří hovoří o možném selhání techniky resp. elektroniky a vyloučit to pochopitelně nelze. Ale upřímně, u 2000koňového auta na lepivých pneumatikách se taková věc stane velmi snadno. Stačí, aby se jedno z kol potkalo s více adhezivním povrchem, popř. se naopak některá potkala s povrchem kluzčím a vůz okamžitě tíhne k rotaci, kterou nemáte šanci zastavit, pokud se nejmenujete Verstappen, Norris nebo Hamilton. A někdy i to může být málo.

Buď jak buď, je to úsměvná nehoda, která se zapíše do historie jako jedna z těch velmi hanebných. I slavný „7 Seconds Ring Master” vydržel jet po okruhu aspoň těch asi 7 sekund, tohle nemohly být ani dvě, byla to téměř okamžitá nehoda. Podívejte se na to sami na videu níže - kdo auto řídil a co přesně se stalo, zatím Lotus odmítl podrobnoěji oficiálně komentovat s tím, že šlo o profesionálního pilota a podstatu incidentu zkoumá.

Lotus Evija X je okruhová střela, v Goodwoodu to ale napálila do bariéry hned po startu. Foto: Lotus

Zdroje: LittleTomyy@Youtube, Lotus

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.