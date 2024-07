Technik vykoumal, jak můžete z kdejakého auta vydolovat zvuk Formule 1 z její nejznělejší éry před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Ani dnes se na závodech ef-jedniček nebude bez ochrany sluchu cítit úplně komfortně, je to ale čajíček vedle dob, kdy byly monoposty Formule 1 s atmosféricky plněnými motory slyšet i na několik kilometrů daleko. Právě tento projev je možné zajistit i u obyčejnějších aut.

Evropská unie rok od roku nepřitápí pouze pod kotlem emisních norem, ale také těch hlukových. Právě z toho důvodu moderní vozy zní podobně jako váš vysavač, a to i když jde o ambiciózní sportovní stroje jako BMW M3. Na palubě tedy cosi předstírají zvukové generátory, práce motoru a výfuku byla záměrně utlumena.

Něco podobného platí i ve Formuli 1. Monoposty královské kategorie motorsportu zní také jako splašené vysavače, i když jsou přece jen o dost hlučnější. Se slzou oku tak vzpomínáme na ef-jedničky z dvanácti- či desetiválcové éry, které skutečně trhaly uši a vám z toho bylo leda do smíchu. Pozoruhodné je, že podobného projevu lze dosáhnout u obyčejného auta, i když by tedy nemělo být poháněné litrovým tříválcem, ale poněkud větší pohonnou jednotkou.

Jak na to, vám ukáže německý technik, který si na Youtube říká Maisteer. Strávil skoro dekádu koumání tím, jak takového výsledku docílit, nakonec na to ale přišel. Základem úspěchu je stáhnout svody od jednotlivých válců do stejné roury. Toto spojení pak musí odpovídat sekvenčnímu zapalování. Zmínit je pak třeba ještě poslední krok, a sice stupínky na potrubí. Když se totiž na výfuk F1 zadíváte zblízka, zjistíte, že vypadá, jako kdyby byl seskládaný z mnoha malých kolínek. Tato technologie byla zavedena mezi roky 1997 a 1998, kdy se zvuk monopostů neskutečně zintenzivnil. Stojí za tím právě tyto „přechodníky“, jenž mohou obrátit směřování některých výfukových plynů, jež jsou pod nemalým tlakem. To pak vytváří ozvěnu, kterou slyšíme.

Jde o stovky individuálních pulsů, které slyšíte prakticky v jediném navazujícím sledu. K tomu jsou pochopitelně zapotřebí vysoké otáčky, pročež pokud nemáte k dispozici třeba VTEC z takové Hondy S2000, čeká vás rovněž úprava motoru. Nebo koupě zcela nového. Jenže zatímco takový osmiválec do Maserati vás vyjde na 100 tisíc korun, v případě pravého agregátu s logem Ferrari budete klidně potřebovat i pětkrát vyšší částku. Tak či onak, pokud máte opravdu velkou motivaci potěšit sousedy při vašich večerních příjezdech domů...

Ferrari F300 z roku 1998 disponovalo desetiválcovým motorem Tipo 047, který produkoval nejen 816 koní, ale s pomocí specifického výfukového ústrojí také neskutečný zvuk. Dosáhnout ho jde i u docela obyčejných aut, podívejte se na video níže. Foto: Ferrari

Zdroj: Maisteer@YouTube

