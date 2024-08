Tesla Cybertruck s kulometem na střeše se ukázala v rukou vládce Čečny. Říká, že ji pošle na Ukrajinu, kde o ni „bude zájem” před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Bude opravdu těžké najít bizarněji působící Cybertruck v bizarněji působícím videu. Už z výroby svérázné auto s přidaným kulometem v rukou zřetelně provokujícího Ramzana Kadyrova nutně přivede do rozpaků i velmi otrlé jedince.

Čečensko nebo Čečna by za normálního okolností bylo celkem bezvýznamným koutem zeměkoule, kdyby o něj svého času Rusko nesvedlo lítý boj, na kterém si vylámalo nejeden zub. Je to tedy docela široce známý pojem, pro Čecha pracujícího z velké části v zahraničí, mezi které se řadím, pak možná až příliš důvěrně známý. Ačkoli nás ve škole učí hrdosti a vypráví nám kdeco o významu českých zemí v historii Evropy, už někde u francouzských hranic často nemají tušení, co to „Czech Republic” je. Otázka, zda náhodou nemyslíte „Chechen Republic”, je tak až nepříjemně častá.

Člověk se za ty roky začne cítit trochu jako Čečenec, ovšem při pohledu na přiložené video je opravdu těžké se s tím sžít. Stojí za ním přímo nejvyšší vedení země, která by podle některých měla být vnímána jako samostatná, reálně je ale v područí Ruska jako jedna z autonomních částí Ruské federace. Tedy autonomní... Její hlava, prezident Ramzan Kadyrov, je členem fanklubu Vladimira Putina. A nezdá se, že by s Čečenskem chtěl zamířit jiným směrem.

I přiložené, překvapivě automobilové video s Kadyrovem v hlavní roli tomu nasvědčuje. Tento muž se zjevně dostal k Tesle Cybertruck, která by se sice v Rusku prodávat neměla, už z minulosti ale víme, že se tam dostává jako prakticky všechno zakázané zboží. Už spojení Kadyrov+Cybetruck by dalo na slušný bizár, ovšem vládce Čečny zachází dál. Na vůz nechal rovnou nainstalovat kulomet a bez dalších úprav se s ním prohání kolem svého sídla. A mlčky to nedělá.

Říká tedy, že že čečenské úřady dostaly vůz „dostaly od respektovaného Elona Muska” a že prý šéf Tesly „bude potěšen” tím, že auto bude otestováno v boji. Cybertruck s kulometem by totiž chtěl poslat na Ukrajinu na frontu, kde ho „kluci” otestují v boji a sepíší seznam úprav, které by měly být provedeny, aby se vůz stal jakýmsi novým Hiluxem. Do válečné zóny, kde je prováděná „speciální vojenská operace” ho prý pošle rychle, neboť tam o něj „bude zájem”.

Berte to spíš jako pohled za oponu do uvažování některých lidí vládnoucích ruským republikám. Tohle vážně zvedá obočí. Tušíme ale, že realita bude jiná - Musk se zatím k věci nevyjádřil, na dovozu auta do země ale má stěží podíl. Kadyrov pak v prvé řadě provokuje a ani nepředpokládáme, že by auto na frontu poslal, to s ním spíš bude jezdit sám. Ostatně jak by tam vůbec fungovalo? Tohle není nic jako Cybetruck od Archimedes Defense s přidaným dieselem, který jsme mohli vidět o víkendu. Ten by i na frontě k něčemu byl, sériové provedení s kulometem je tak skoro jistě jen gesto.

Tesla Cybertruck s kulometem na střeše je svérázný zjev, ještě svéráznější je ale video tohoto auta s Ramzanem Kadrovem ve vedlejší roli. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Ramzan Kadyrov@VKontakte

