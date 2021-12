Tesla nabídla věc za 1 100 Kč, vyprodala se za půl hodiny. Teď si ji můžete koupit za 51 tisíc před 2 hodinami | Petr Miler

Mánie okolo čehokoli „teslího” je evidentně k nezastavení a je celkem jedno, jestli jde o akcie nebo reklamní předměty. Z druhého ranku nabídla automobilka hned tři novinky. Ta limitovaná se vyprodala za půl hodiny a už se s ní spekuluje dál.

Řekli jsme to mnohokrát a řekneme to znovu - Elon Musk je hlavně marketingový génius. I zbytek jeho image je hlavně dílem jeho vlastního marketingu, dokáže zkrátka zatahat za ty správné nitky, aby mu lidé doslova zobali z ruky. Těžko říci, jestli své kejkle musí sáhodlouze vymýšlet, nebo pro to má prostě talent, skoro bychom ale řekli, že pravdou bude to druhé.

Musk by tak dokázal vyvolat zdání něčeho mimořádného v souvislosti s kde čím - že jsou to nyní hlavně auta, je spíše dílo osudu. Nejnověji to osvědčil nabídkou nových reklamních předmětů Tesly, z nichž jeden je skutečně originální. Za vzor si bere po dvou letech stále neprodávaný Cybertruck, který vypadá jako kde co, jen ne jako auto. Připomíná mimo jiné píšťalku vyřezanou ze dřeva a přesně to „z něj” Tesla udělala.

Výsledku říká Cyberwhistle, tedy Kyberpíšťalka a není to nic jiného než kovová píšťalka, „kyber” na ní není nic. Trochu staromódní věc na věčně avantgardní Teslu, také ale stála na poměry americké značky pakatel - 50 dolarů, tedy asi 1 100 Kč. Dalo se čekat, že o takovou věc se už kvůli ceně strhne mela a vskutku. Musk na Twitteru oznámil, že věc je v prodeji v omezeném počtu a do 30 minut se po ní zaprášilo. Kolik se jich mohlo prodat, milion? Snadno.

Pro neuspokojené zájemce jsou tu alternativy - deštník Tesly za 60 nebo nabíječka mobilu s podobou Superchargeru za 45 USD. Ty výrobně omezené nejsou, kdo by přece jen chtěl píšťalku, musí na eBay, ceny už se ale pohybují v průměru okolo 2 250 USD, tedy asi 51 tisíc Kč. Vedle toho i asi 10krát předražené akcie Tesly vypadají jako dobrá koupě...

Tesla nabídla věc za 50 dolarů, píšťalku Cyberwhistle v omezeném počtu. Do 30 minut se po ní zaprášilo, teď se prodává jako sběratelská rarita za 51 tisíc na eBay. Foto: Tesla



Kdo by přece jen chtěl něco od Tesly za podobnou cenu, může mít deštník nebo nabíječku. Foto: Tesla



Samotný Cybertruck zůstává po dvou letech od premiéry nedostupný, změnit se to nemá ani celý příští rok. Foto: Tesla

