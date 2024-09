Tesla s dvouletým zpožděním spustila funkci, díky níž auto přijede k majiteli jako pejsek, žertovně jí říká ASS před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Že takovou Tesly už měly? Ano, fungovala ale velmi problematicky. A i když si říkala „chytrá”, ve skutečnosti byla dost hloupá. Teď si říká „skutečně chytrá” a minimálně podle videí nadšených majitelů by měla fungovat lépe.

Naposledy včera jsme se pozastavovali nad tím, o kolik dál je Tesla s různými vychytávkami, a tak se k tomu nebudeme obsáhleji vracet. To samé jako o probíraných systémech sledování okolí auta lze ostatně prohlásit o různých systémech poloautonomního řízení. Jistě je to dáno i větší ochotou automobilky riskovat, nicméně zatímco třeba Audi v momentě, kdy vám po splnění asi 50 podmínek (musíte si to koupit, musíte si to koupit do té správné verze, musíte si auto řádně spojit s mobilem, musíte povolit asi 7 nastavení, pak musíte k autu přijít s mobilem a klíčem, pak aktivovat funkci, pak ji asi 20hodinovým držením „tlačítka” na mobilu skutečně spustit a pak možná - když se nic nepodělá - auto chvíli něco dělá) dovolí, že váš vůz vyjede „sám” třeba z úzkého místa na parkovišti, Tesla už 5 let nabízí funkci Smart Summon.

Doslova Chytré přivolání dovoluje už pěkných pár let, aby k vám auto přijelo třeba na parkovišti supermarketu ke vchodu v momentě, kdy se vám s plnými taškami nechce táhnout až k němu. To zní „cool”, problém ale je, že to nikdy moc nefungovalo. Série nezdarů tohoto systému poškodila pěknou řádku aut, za vše navíc vždy nesl odpovědnost majitel. Taková jsou pravidla Tesly - i když ani nemusíte fyzicky vidět, kde a jak se auto pohybuje provozu, pořád je na vás, abyste ho ohlídali. Což se zřetelně řadě lidí nepovedlo.

Automobilka v takovém případě obvykle říká, že systém je skvělý, jen jeho uživatelé ne, tentokrát ale překvapila. Sám Elon Musk už v září 2022 na (tehdy) Twitteru připustil, že Smart Summon není zase tak „smart” a potvrdil, že Tesla pracuje „na (skutečně) Chytrém přivolání” s tím, že nové řešení bude hotové do „konce měsíce”. A to víte, když Musk řekne něco takového, znamená to možná konec tohoto měsíce, možná konec příštího měsíce a možná také konec nějakého měsíce za 10 let na Marsu, i když byl podle něj systém tehdy „téměř hotový”.

Tak se stalo, že až o další dva roky později, můžeme přivítat systém s docela legračním jménem Actually Smart Summon, tedy Skutečně chytré přivolání, kterému Tesla navíc říká zkráceně ASS, tedy v překladu zadek, slušně řečeno. A zdá se, že skutečně funguje o mnoho lépe, jak se můžete podívat na jednom z prvních videí z jeho testů níže. To víte, nadšený majitel Tesly je věrohodným recenzentem asi tak, jako je Jirka Mádl expert přes „sociologické ústavy”, takže nevíme, kolikátý pokus vidíme a co vše natočenému předcházelo. Ale i z toho nezpochybnitelného je zřejmé, že ASS funguje o mnoho lépe, rychleji a bystřeji. Možná by i mohl k něčemu být.

Pokud jste „do Tesel”, dodáme, že majitelé v USA mohou ASS používat od softwarové aktualizace 2024.27.20 v případě, že si připlatili za systém Enhanced Autopilot nebo FSD, obou je součástí. Ostatním Tesla dál nabízí (sic) Dumb Summon, tedy Hloupé přivolání, kdy vůz s pomocí mobilu dělá v podstatě to, co výše popsaný systém Audi, akorát přímočařeji.

I Tesla Model 3 2024 může dnes disponovat funkcí ASS, tedy dost možná už skutečně chytrým systémem vzdáleného přivolávání auta k vám či jeho posílání na vzdálené místo. Jak dnes funguje, uvidíte níže. Foto: Tesla

Zdroje: Tesla, [https://www.youtube.com/@AIDRIVRClips AI DRIVR Clips]

Petr Miler

