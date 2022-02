Teslám v zimě zamrzají stylové kliky dveří, zoufalí majitelé ukázali, jak se s tím pokouší vypořádat před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Doby starých škodovek s motorem vzadu připomínají nepříjemnosti, s nimiž jsou v zimě konfrontováni vlastníci levnějších Tesel. Podobně jako dříve Češi a Slováci se nemohou jednoduše dostat do vozu, radu na tomto poli tak dává i automobilka.

Snad každý výrobce aut touží po tom, aby jeho vozy měly co nejnižší aerodynamický odpor. V takové chvíli se zlepšuje jízdní dynamika, stejně jako klesá spotřeba. Je to logické, neboť jakmile hnací ústrojí nemusí bojovat s tak velkým odporem, méně se namáhá. Důležité je to hlavně u elektromobilů, které mají malé baterie, které se dlouho dobíjí a každá ušetřená Watthodina se počítá. Proto také tolik elektrických aut připomíná „ožužlané bonbony“ a řeší se i takové drobnosti jako zapuštěné kliky dveří.

Velkým propagátorem tohoto prvku je Tesla, která jím osadila již Model S. V jeho případě (stejně jako u spřízněného Modelu X) systém kliku vysune ve chvíli, kdy se k vozu přiblížíte a je detekován klíček ve vaší kapse. U levnějších Modelů 3 a Y nicméně již automatika chybí, nezbyly na ní peníze. Místo elektromotorů tedy musíte použít svou ruku, kdy zatlačením na jeden konec se vysune druhý, s jehož pomocí již dveře otevřete. Bezproblémový je ale tento princip pouze v tom ročním období, kdy teploty nepadají pod bod mrazu.

V zimě majitelé levnějších Tesel poznávají problémy někdejších vlastníků Škod 120 a spol., kde sice šlo za kliku vzít normálně, často ale zamrzaly vnitřní mechanismy, takže k otevření dveří obvyklý pohyb nestačil. U Tesel je problém vysunout onu kliku - když je to dáno ledem na povrchu dveří, dá se to obejít ještě snadno, když klika přimrzne zevnitř, je to složitější. Toho si je evidentně vědoma i sama automobilka, která danému problému dokonce i uzpůsobila uživatelskou příručku. Pokud nicméně čekáte, že v něm zmiňuje nějaký sofistikovaný trik, jste vedle jak ta jedle. V případě zamrzlých klik totiž Tesla lidem radí, aby na do kliky bouchali jako hluchý do vrat.

Někdy to pomůže a zoufalí majitelé tak občas sahají i po této technice. Jak můžete vidět níže, jemné zacházení nepomůže, tzv. Barbarský přístup, kdy do dveří dáte prostě ránu, ale pomoci zvládne. Někteří ale raději sází na bateriové horkovzdušné pistole, což zní citlivěji, s ohledem na problematický lak Tesel ale ani to není ideální. Inu, skryté kliky dveří nikdy nebyly praktická věc, ostatně zamrzají i ty elektrické u dražších Tesel či třeba některých Jaguarů.

Kliky dveří Tesly Model 3 a Y mohou v zimě snadno zamrznout, na rozdíl od dražších vozů značky se totiž nevysunují sami ve chvíli, kdy se po nich natáhnete. Foto: Tesla

Today was my first time experiencing the frozen door handle of doom. @elonmusk can we add an option to open the door from the app? pic.twitter.com/t8eBWnWFZD — Matt Smith (@MatchasmMatt) February 5, 2022

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.