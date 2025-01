Tesla Cybertruck dostala v těžké terénní zkoušce potupně naloženo od „dinosauřího” Hummeru. Pomohla mu jeho zdánlivá nevýhoda před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

V klání údajně nejpokrokovějšího elektrického pick-up s Hummerem H2, tedy navíc jakýmsi civilním odvarem žijícím jen z pověsti armádní legendy, byste si na už 15 let nevyráběný vůz asi nevsadili ani šesták. Přesto právě ten v těžkém terénu jasně ovládl závěrečnou zkoušku.

Cybertruck v poslední době nemá lehký život. Pomiňme pro tuto chvíli její explozi před Trumpovým hotelem, která sice pověsti vozu také neprospívá, v jeho roli se ale mohlo podle všeho ocitnout jakékoli auto. Horší je, že se v testech nezdá být tím drsným pick-upem, za který je pokládán, především se ale jeho prodeje ani zdaleka neblíží dříve očekávaným číslům, a pomohl tak Tesle k prvnímu meziročnímu poklesu prodejů za 10 let. Může být ještě hůř? No, blaničtí by vám řekli...

A nemýlili by se. V posledních dnech po internetu koluje video, na kterém Cybertruck selhává v závěrečné zkoušce jednoho z testovacích okruhů v Lake Ozark Offroad Park. Při té je třeba vyjet do opravdu těžkého stoupání po nezpevněném povrchu, což v přímém srovnání Tesla opakovaně nedává. A když to samé zkusí Hummer H2, jeho pilot jej velmi zkušeně pošle do stoupání tak, že se na vrchol hned napoprvé dostane s velkou lehkostí.

Nejvíc šířená verze videa tím končí, je ale trochu zavádějící, neboť plná verze, kterou přikládáme, nakonec ukáže, jak se Cybertruck napotřetí s rozjezdem na vrchol vyškrábe. Uvážíme-li ale, co máme před sebou - nejmodernější elektrický pick-up s promyšleným pohonem schopným využít každé zrnko trakce, proti „dinosauřímu” stroji s koncem výroby datovaným k roku 2009, je to pro Teslu další potupa. V tomto klání měla být jasně lepší a vymluvit se nemá na co. Je dokonce skoro stejně těžká, oba vozy váží kolem 3 tun (H2 lehce pod, Cybertruck lehce přes).

Hummeru ale nakonec pomohla zdánlivá nevýhoda - neoptimální rozložení hmotnosti mezi nápravy. U elektromobilů si výrobci obvykle dávají záležet, aby to bylo asi 50:50, což má řadu výhod. U H2 je příď lehce přetížená, čehož pilot využil tak, že kopec vycouval, takže dále zlepšil trakci přirozeně více zatížené osy (kvůli gravitaci, samozřejmě). Je to fígl a řidič Tesly ho mohl požít též, ale nepomohl by mu. Podívejte se na to sami, ani tohle Tesle moc aut neprodá...

Hummer H2 se zhruba 2 850 kg hmotnosti se v těžké terénní zkoušce ukázal být zřetelně lepší než... Foto: Hummer



...Tesla Cybertruck, která se na stejné místo dlouho vůbec nemohla vyškrábat. Podívejte se na to níže Foto: Tesla

Zdroj: Jett Full Throttle@YouTube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.