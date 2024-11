Těžká nehoda zdemolovala Teslu Cybertruck tak moc, že z řady úhlů vůbec nepoznáte, o jaké auto šlo před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Cybertruck byl Teslou od první chvíle prezentován jako mimořádně odolný vůz, zjevně ale není zase tak odolný, aby se od něj všechno ostatní odráželo jako kuličky v pinballu. Na druhou stranu je ale třeba žasnout nad tím, že posádka i tento karambol přežila ve zdraví.

Pokud něco Tesle s jejím prvním pick-upem nevyšlo, byla to ukázka jeho odolnosti. Tedy ono toho nevyšlo víc, už vzhled vozu nezvládl ohromit v pozitivním smyslu těchto slov, byla to ale hlavně prezentace jeho „nerozbitných” skel, nad kterou člověku cukaly koutky. Ale to pořád neznamená, že by nešlo o mimořádně odolné auto.

Nechme nyní stranou crash testy, pro které se dá vůz různými podivnými způsoby optimalizovat, fotky níže ukazují skutečnou nehodu, která se odehrála před pár dny v Mexiku. Vypadá to, že si tam někdo hrál na Verstappena s Norrisem, jenže zatímco oba uchazeči o letošní titul mistra světa F1 se zvládli v mexické grand prix jeden druhému vyhnout, tady vše skončilo tvrdým nárazem.

Není vůbec jasné, co se přesně stalo, o víkendu v Guadalajaře ale muselo dojít k extrémně těžké nehodě. Ani technici Tesly v čele s šéfem vývoje Cybertrucku Wesem Morrillem, kteří věc komentovali na X, nejsou z dostupných záběrů říci, do čeho a jak mohl vůz nabourat, přestože má rozsáhlé zkušenosti se simulacemi a i skutečnými nárazovými testy z dob příprav auta pro sériovou výrobu. Z vozu zbyla doslova hromada šrotu, ze které z řady úhlů není ani poznat, o jaký model šlo.

Vše nasvědčuje tomu, že se Cybertruck několikrát převrátil převrátil přes střechu a je skoro zarážející, že posádka voz odešla z místa nehody dokonce po svých, jak informují mexická média. I když tedy auto bylo v minulosti kritizováno pro nedostatek deformačních zón, zdá se že je dostatečně odolné na to, aby posádku ochránilo i při tak drsné nehodě, podívejte se na to sami níže.

Cybertruck vypadá všelijak, ale nakonec se nezdá, že by ho něco rozhodilo. Poznáte vůbec z fotek níže, že je to on? Foto: Tesla

Otra más Accidente de Tesla Cybertruck en Guadalajara sorprende a la madrugada del dos de noviembrehttps://t.co/g5Cy2azrOD pic.twitter.com/bmExsRuIIr — huellas de Mexico (@huellasMx_) November 2, 2024

Zdroj: Huellas

Petr Miler

