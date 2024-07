Toyota předvedla v akci své nové spalovací motory. Úchvatně už zní, ohromit mají i svou efektivitou včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Japonská automobilka i v dnešní době hrdě chystá celou řadu nových pohonných jednotek, které budou spalovat benzin či dokonce naftu. A zjevně nebudou jen úsporné, generovat mají také víc zábavy za volantem.

Cesta, jakou v posledních zhruba dvou desítkách let ušla Toyota, je pozoruhodná. Ještě na počátku nového milénia platila automobilka za výrobce spolehlivých, ovšem jinak velmi nudných aut. Navíc takových, které povětšinou disponovaly nemastným a neslaným hybridním pohonem. Kde je ale Toyota dnes? Už jen když vidíte některé její modely, rozbuší se vám srdce nadšením. A mít můžete klidně i benzinové šestiválcové kupé s manuálním řazením nebo donedávna i osmiválcové dieselové SUV. Naopak vyhazovat peníze za nechtěné elektromobily otevřeně odmítá.

Její prioritou zůstávají hybridy, na rozdíl od většiny konkurence ale nezavrhne ani čistě benzinové a dieselové motory. Nejen proto, že většina globální populace nic jiného ani reálně nemůže používat. Tím hlavním důvodem je fakt, že tyto jednotky samy o sobě životní prostředí neničí. O problematické emise se starají pouze pohonné hmoty z fosilních zdrojů, které spalují. A ty mohou být nahrazeny syntetickými palivy, aniž by auta, která je používají, musela podstupovat zásadními změnami, popř. bylo nutné budovat jakoukoli novou infrastrukturu.

Nyní tu máme nové video, které potvrzuje, že Toyota nejen ony nové spalovací jednotky vyvíjí, ale ještě zároveň u toho chce dál platit za výrobce zábavných aut. Do jednoho z vývojových prototypů, nejspíše Lexusu IS, totiž mohl usednout zástupce továrního periodika Toyota Times. A jakkoli samotný vůz nám ukázat nemohl, projev jeho motoru zaznamenat mohl. Klíčové přitom je, že se o něj stará právě jeden z trojice nových agregátů.

Není jisté, jaká jednotka se pod kapotou prototypu nacházela. Toyota nicméně ve spolupráci s dalšími japonskými značkami (Mazda a Subaru) pracuje na jedna-pětce a dvoulitru. První motor bude k dispozici v atmosférické a přeplňované verzi, druhý však počítá pouze s přeplňováním. Na použití první zmíněné varianty u Lexusu IS nejspíše nedošlo, i když produkovat má vyšší výkon než jednotky, které nahrazuje.

Pokud by nicméně šlo o přeplňované provedení 1,5litrového čtyřválce, šlo by zřejmě o první downsizing, kterého není třeba se obávat. Toyota ostatně k jednotkám uvedla, že stěžejní je u nich ponížení výšky, jenž umožní jejím příštím autům, aby měly nižší příď. To prospěje aerodynamice a tedy i spotřebě. Na „udržitelnost” se tak skutečně dá jít i jinak než s pomocí elektrifikace. A je škoda, že jen málokdo takový směr volí.

Nové motory jsou nejen výkonnější, úspornější a kompaktnější, ale evidentně také sympaticky zní, jak můžete slyšet níže. Foto: Toyota, Subaru, Mazda

Zdroj: Toyota Times@YouTube

Petr Prokopec

