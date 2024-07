Travis Pastrana při nehodě v Goodwoodu rozmlátil slavné „rodinné” Subaru, pokolikáté už to bylo? před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hoonigan, tiskové materiály

Tenhle člověk si už dekády zahrává s osudem a zjevně s tím nechce přestat. Karambol na letošním Goodwoodu patřil v rámci jeho „repertoáru” k těm menším, na Festivalu rychlosti se ale obecně zase tak často nebourá.

I když se o svět aut či motorek zase tak moc nezajímáte, bude těžké neznat Travise Pastranu. Americký závodní jezdec a především kaskadér si vydobyl světové renomé svými bláznivými kousky na motorkách, v autech i ve vodních člunech, za dekády své úspěšné kariéry ale platí poměrně vysokou daň v podobě více či méně těžkých nehod, které se musí podepisovat na jeho zdraví.

Je vlastně až s podivem, že ve 40 letech věku neubírá, neboť za svůj život absolvoval okolo čtyřicítky chirurgických zákroků po nehodách všeho druhu. Při svých kouscích jde až na hranu rizika, což bylo patrné i na jeho poslední Gymkhaně, ve které se objevil za volantem tzv. Family Hucksteru, upraveného starého Subaru, ve kterém předváděl znovu šílené kousky.

Na letošním Festivalu rychlosti v Goodwoodu se ukázal právě s tímto autem a hádejte, co se stalo... No naboural, to už by jinak nebyl ten správný Travis. V jedné z levotočivých zatáček tamního „závodu do vrchu” dostal nedotáčivý smyk, s autem vyjel mimo trať a naboural do bariéry ze slámy. Škoda je už kvůli intenzitě nárazu značná, ale jistě nejde o nic, co by nešlo opravit. Pastrana z nehody naštěstí odešel po svých.

Pokolikáté už to ale bylo, co něco do něčeho „opřel”? To musí být jeho dvoustá, třístá či kdo ví kolikátá nehoda, ke které se připletl. Jistě, nepoznal hranici ten, kdo ji nepřekročil, to má Travis v krvi, jeho historická bilance je ale vskutku mimořádná. Podívejte se na ten poslední zářez do ní na videu níže.

Travis Patrana je trochu blázen a s Family Hucksterem dělal už i horší věci, narazil ale - zde doslova - až letos v Goodwoodu. Foto: Hoonigan, tiskové materiály

Zdroj: 007k01@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.