Tři závodníci při noční honičce vypekli s policií, nechytila ani jednoho z nich před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Výsledek tohoto zásahu si policisté za rámeček nedají, neboť kupili chybu za chybou, až nakonec odešli z akce s prázdnýma rukama. A to měli hned tři možnosti „skórovat”, nevyužili ale jedinou z nich.

Asi bychom si hledali lepší místo na srovnávání dynamiky aut, než je noční dálnice za stále ještě dalece nenulového provozu, tři nezmámí řidiči BMW M4, Toyoty Supra a blíže neidentifikovaného Audi to ale viděli jinak. A štěstí pokoušeli tak dlouho, než se k nim zezadu přiblížila hlídka kalifornské dálniční policie.

Na základě čeho tak učinila, není známo, předpokládáme, že šlo o tip některého z ostatních řidičů. Ať už to ale bylo jakkoli, policie byla v celé věci pozoruhodně netečná, což se jí nakonec vymstilo. Jak sami uvidíte na videu níže, trojici samozvaných závodníků nechala uspořádat (byť ne vždy v kompletním složení) tři sprinty s letmým startem, než se vydala něco dělat. A i k tomu přistoupila velmi liknavě a nešťastně.

Až po třetím klání vidíme, jak policisté s velkým zpožděním pouští majáky v době, kdy už trojice aut mizí v dáli. Řidiče Audi a Toyoty navíc následně vidíme zpomalit, takže se zdá, že tito dva by se policii prostě vzdali, jakkoli samozřejmě nevíme, jak by reagovali následně. Policie ale byla na místě přítomna jen s jedním autem, což je po takové době též s podivem, takže si musela vybrat k zastavení jen jedno.

My bychom si v této situaci vybrali jednoho ze zpomalujících už proto, že by nejspíš nedošlo na žádné další nebezpečí, navíc měli pomalejší auta. A je docela pravděpodobné, že by přes dotyčného vedla cesta k dopadení zbylých dvou. Tak ale policie obvykle neuvažuje a jde po tom největším desperátovi, což tu byl řidič BMW M4, který se ihned vydal na úprk. Jeho technická nadvláda byla zřejmá, provoz byl ale pořád silný, a tak jej policie opakovaně dojela. V jednu chvíli dokonce byla hned za ním na světelné křižovatce, ani to ale nestačilo k zadržení.

Následně provoz zřídnul, což řidiči BMW dovolilo odjet a ztratit se neznámo kam. Policisté nakonec sledování odvolali, prý z bezpečnostních důvodů, je ale zjevné, že s tím problém neměli, když i v mnohem obydlenějších oblastech v pronásledování pokračovali. Prostě ztratili stopu a hnát se dál nebylo kam. Skončili tak s prázdnýma rukama - chtěli dostihnout toho „nejhoršího”, nechytili ale nikoho, podívejte se na to sami na videu níže.

BMW M4 F82 není zrovna nejnovější model značky, je ale už dost rychlý na to, aby policii při honičce dokázal mizet celkem s nadhledem. A protože ta si vyhlédla ze třech sledovaných řidiče právě takto žluté em-čtyřky, odešla z honičky nakonec s prázdnýma rukama. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Patrol Zone Media

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.