Video zachytilo fungování systému automatického hašení benzinek, bohužel se pustil omylem

/ Foto: Shell Media Library

Protipožární systémy instalované v domech, hotelech či kancelářích, které spustí rozstřik vody v momentě, kdy kouřový senzor zaznamená nebezpečí, jste v akci jistě viděli. Něco velmi podobného ale funguje i u některých čerpacích stanic.

Nemá smysl dlouze debatovat o tom, že požár může vzniknout jen na pár více nebezpečných místech, než je čerpací stanice. Ačkoli paliva používaná v naprosté většině aut za běžného tlaku a teploty neexplodují, okolnosti vyvolené požárem benzinek výbuch vyvolat mohou. Pár takových jsme vám v minulosti ukazovali a mají skutečně ohromnou sílu.

Je tak na místě na požár čerpací stanice rychle reagovat, obvykle ale vídáme, jak se pár obětavců snaží oheň uhasit přítomnými hasicími přístroji. Někdy uspějí více, někdy méně, rozhodně to ale není řešení, na které by bylo spoleh. Leckdo si tak mohl pomyslet, proč neexistují automatické systém hašení podobné těm, které fungují třeba v hotelech a kancelářských objektech, které by požár okamžitě „zadusily” hned v zárodku. Budete se možná divit, ale ony existují.

Nevíme, jak moc jsou četné, dříve jsme o nich neslyšeli. A soudě podle toho, jak snadno koluje i jistým časovým odstupem po internetu přiložené video, nebudeme sami. Zachycuje čerpací stanici v Quincy v americkém Massachusetts, která se za běžného provozu během dne najednou začne nořit do mraků prachu vycházejícího ze střešní konstrukce. Právě to je automatický hasicí systém, který má tímto způsobem požár eliminovat v zárodku.

Je to docela fascinující podívaná a šlo by jí dát velký palec nahoru, kdyby ovšem díky bylo nějakému požáru zabráněno. Jenže nebylo, systém se spustil omylem a zasypal hromadami plachu auta a zákazníky bez zjevného důvodu. Inu, automatické systémy mají svá úskalí, i tak je ale pozoruhodné vidět tento v akci.

Zdroj: Jalopnik

Petr Miler

