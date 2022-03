VW Golf R upravený na 450 koní je lidová raketa k pohledání, ukázal svou rychlost na německé dálnici před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Je to pozoruhodně rychlé a přitom relativně dostupné auto už v sériovém provedení, ale co když mu přidáte dalších 150 koní? To pak najednou nemá problém laškovat i s rychlostí 300 km/h.

VW Golf R sedmé generace u nás už od jeho testu v roce 2014 chováme ve velké úctě. Je to velmi efektivní, velmi rychlé, velmi dobře ovladatelné a na poměry podobně laděných Volkswagenů předchozích generací i pozoruhodně řidičsky zajímavé auto. Je to takové vše v jednom - vůz dostatečně rychlý, abyste s ním zejména za horších podmínek potrápili kde co, a současně dostatečně pohodlný a praktický, abyste s ním mohli jezdit každý den za prací, zábavou nebo nákupy. Není v ničem z toho vysloveně špičkový, ale je ve všem z toho hodně dobrý. A když se jako ojetý, ale pořád perspektivní, dá koupit řádově za statisíce korun?

Je to prostě zajímavá nabídka, která dovoluje i relativně obyčejným lidem dostat se k rychlému a praktickému autu. Dá se to všechno posunout ještě dál? Dá, tedy alespoň v jednom ohledu. Za tu dobu, co je Golf R na trhu, se pro něj nabízí řada úprav, které jeho dynamické možnosti posouvají na vyšší mety, přitom jsou už prověřené časem a nemají zásadně negativní vliv na onu každodenní použitelnost.

Níže můžete v akci vidět jednu takovou od firmy Manhart. Ta dokáže 300- resp. 310koňovému (záleží na roku výroby) Golfu R „přifouknout” 150 nebo 140 koní a udělat z něj 450koňový vůz. Úpravy už jsou rozsáhlejší, sahá se i na sání, nutností je samozřejmě úprava řídicího software, a to nejen motoru, ale i převodovky. Výsledkem je ale skutečně lidová raketa k pohledání.

Auto za normálních okolností zrychlí na stovku za 4,6 sekundy, takto se dostane pod 4 s. A místo omezené maximálky na 250 km/h se umí rozjet až na 285 km/h. Jak můžete vidět, na dvoustovku vypálí jako dělová koule, pak už mu to jde trochu hůř. Ale ruku na srdce, tohle není vůz stavěný primárně na vysoké rychlosti a nakonec se tachometrově dostane až k 290 km/h. Uvážíme-li, že slušnou ojetinu a tuto úpravu dohromady snadno koupíte za nějakých 700, 800 tisíc Kč? Je to opravdu jedno z maxim toho, kam se lze v kombinaci dynamiky, využitelnosti a ceny dostat.

Golf VII R jsme poprvé vyzkoušeli už před 8 léty. I dnes je dynamicky i jinak velmi „relevantní”, zvláště pak po úpravě, kterou můžete vidět v akci níže. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

