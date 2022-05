Vyladěné, 720koňové Ferrari předvedlo přes 340 km/h v běžném provozu, i s turbem může znít děsivě před 4 hodinami | Petr Miler

Turba utlumila překrásné ječivé projevy atmosféricky plněných motorů, když se ale přidá trocha ladění, které zvuk samotného motoru „nastaví” zakázkovým výfukem, žít se s tím pořád dá, zvláště pak u Ferrari.

Ferrari F8 Tributo je dnes už minulostí, objednat jako nové se přes měsíc nedá, výjimečným strojem ale bude ještě dlouho. Ostatně na světě najdeme jen pár strojů, které by do subtilního kupé pěchovaly motor 3,9 V8 biturbo s výkonem až 720 koní a točivým momentem nejvýše 770 Nm. Přesto je třeba dodat, že zrovna na tohle Ferrari kouká spousta ortodoxních fandů aut skrz prsty.

Jak jste pochopili z výše zmíněného, nemá už atmosféricky plněný motor, což znamená jedno - typický jekot maranellských koní je fuč. Nechceme říci, že auto v sériové verzi zní jako vysavač, to by bylo přehnané, je to ale odvar z toho, co nabídl naposledy model 458 Italia. Když se ale přidá trochu ladění, může být alespoň trocha někdejšího ryku zpět.

To ukazuje kousek vyladěný firmou Novitec na videu lidí z AutoTopNL níže. Ti právě F8 Tributo od Novitecu dostali do pazour a protože s auty obvykle vyráží na německé dálnice, udělali to také v tomto případě. Na přiloženém videu tedy většinou předvádí zvukový projev s otevřenou klapkou výfuku na okresních silnicích, i na Autobahn ale dojde.

Tam se auto projeví opravdu dechberoucí dynamikou, 0-300 km/h za 25 sekund hned tak neomrzí. A show nekončí zde, po chvíli se vůz rozjede až na tachometrových 341 km/h, což má blízko k udávané maximálce 340 km/h skutečné rychlosti. Podívejte se na to sami a nezapomeňte otočit volume doprava, tady to vážně stojí za to.

