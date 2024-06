Vzácný Koenigsegg za 65 milionů shořel na troud během parády majitelů, nezbylo z něj vůbec nic před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Koenigsegg

Až neuvěřitelně zničujícím se stalo vzplanutí jednoho z aut z plánované 125kusové produkce, z níž světlo světa zatím spatřila jen hrstka vozů. Ze záběrů pořádně ani není poznat, o jaké auto šlo.

Uplynulý víkend byla pozornost automobilového světa směřována hlavně do Francie, kde se jel další ročník legendární 24hodinovky v Le Mans, přesto - anebo možná právě proto - si na stejný termín naplánovali své dostaveníčko majitelé Koenigseggů. Jakýkoli vůz této značky je vzácný a spatřit dva pohromadě znamená pro automobilového nadšence něco jako druhé Vánoce. V Řecku se těchto aut sešla celá záplava, přesto nešlo o událost, ze které by bylo možné jásat.

Parády majitelů Koenigseggů po Řecku se zúčastnil také model Jesko, jeden z posledních výtvorů automobilky bývalého obchodníka s kuřaty. Jde o mimořádné auto s 5,0litrovým V8 disponujícím výkonem 1280 koní a spoustou takových vychytávek, že si i majitelé nových Ferrari stojící opodál musí připadat trapně. Zrovna majitel tohoto stroje se ale v Řecku dočkal ještě větší pozornosti, než v jakou mohl doufat. A rád za ni jistě nebyl.

Během tzv. Ghost Squadron Tour 2024 se totiž na jeho Jesku s výrobním číslem 7358 něco pokazilo a auto rychle zachvátil oheň. Žár byl tak intenzivní, že přes rychlý příjezd hasičů černou (no, spíše bezbarvou) karbonovou karoserii se zlatými detaily během chvíle spálil na uhel a zbytek auta též. Podívejte se sami na fotky níže, z tohoto Koenigseggu nezbylo prakticky nic. Jen z pár detailů poznáte, že se nedíváte na ruinu Škody Octavia.

Auto podle očitých svědků začalo hořet zničehonic při jízdě po dálnici, nedošlo tedy k nehodě a vůz ani neměl být podroben větší zátěži. Zbylí majitelé Jeska tedy po dnešku jistě zpozorní, nevíme ale o tom, že by některý z nich pocházel z Česka. Podívejte se sami níže, co se v Řecku přihodilo, nic hezkého to opravdu není.

Takhle vypadá Jesko, když je fit. Fotky Záběry níže ukazují, co z něj může zbýt po zničujícím požáru. Foto: Koenigsegg

Zdroj: koenigseggitaly@Instagram

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.