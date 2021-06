Záběry akcelerace nejnovější Tesly ukazují, kolik manipulace provází premiéry značky před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Rádi bychom to nechali být, ale toto je tak do očí bijící ukázka vzdálenosti reality od způsobu její prezentace, že to zkrátka nelze ignorovat.

Tesla včera odhalila svůj nový vrcholný model, Model S Plaid, tedy již poněkolikáté vylepšený velký liftback, který se vyrábí od roku 2012. Nic proti tomu, i když máme pocit, že by si vůz s cílem, který Tesla jeho odhalením sleduje, zasloužil zcela novou generaci. Model S jednoznačně ztrácí kupce, když i v jeho domovině byl letos prodejně jasně zastíněn Porsche Taycan. A toto je jeho pokus o revanš.

Už včera jsme byli trochu zklamaní z toho, jak daleko má výsledek k tomu, co Tesla původně avizovala. Nemá smysl debatovat o tom, že jde o zajímavé, extrémně rychlé auto, které je nesporným vrcholem evoluce Tesly, člověk ale těžko může pustit z hlavy, že i když výkonné, rychlé, relativně levné a technicky zajímavé, mělo být výkonnější, rychlejší, levnější a technicky zajímavější. K tomu se ale vracet nechceme.

Zpět k „plédu” nás přivedlo video Brookse Weisblata, tedy člověka stojícího za kanálem DragTimes na Youtube, který se - jak už jeho označení napovídá - věnuje hlavně měření akcelerace aut v přímce. Na to je Tesla přeborníkem a Model S Plaid má být absolutním vrcholem produkčních aut (což ani na papíře není, protože Rimac Nevera slibuje ještě lepší časy). Automobilka avizuje akceleraci 0-60 mph (96 km/h) za 1,99 s, 0-100 km/h za 2,1 s, už to má ale háček, protože počítá s tzv. rolloutem, tedy autem startujícím nikoli z 0, ale třeba z 2 nebo 5 mph. Ani to se ale nezdá, že by bylo reálné.

Na prezentaci totiž automobilka návštěvníkům akceleraci předváděla a Brooks si ji změřil přes zařízení zvané Dragy, respektovaný to srovnávač zrychlení pracující s GPS. A akceleraci z 0-60 mph naměřil za 2,74 sekundy. Jasně, na palubě byli tři lidé, testovací dráha Tesly ve Fremontu není zrovna sprintovací dráha atp., ale toto je tak daleko za avizovaným časem, že na metrickou stovku by vůz stěží pokořil 2,9 sekundy.

Co nás ale zaujalo především, je způsob prezentace téhož ze strany aktérů videa. Brooks zažil řadu mnohem rychlejších akcelerací, přesto se tváří, jako by mu Tesla lisovala vnitřnosti. A jeho kolega, který je ve stejné situaci, křičí, jako by se podruhé narodil. Zřitom zmíněný čas přitom ve stejné disciplíně pokořila řada aut už pět léty. A vsadíme se, že zrovna tito lidé většinu tehdy vyzdvihovaných vozů zažili akcelerovat na vlastní kůži.

Pomohl tomu způsob prezentace věci ze strany Tesly s pomocí světelného tunelu okolo, který podporuje vnímaný dojem zrychlení podobně jako stromy u silnice? Kdo ví, sluší se ale říci, že jak to, co říká Tesla, ta všechna ona „dojmová” videa z prezentace nejsou reflexí reality. Fakticky vzato auto předvedlo sice drtivou, v kontextu výkonů aut orientovaných na co nejlepší zrychlení ale nikterak mimořádnou akceleraci. Pokud chcete vidět víc, akce na videu níže začíná v čase okolo 6:30.

Tesla Model S Plaid je zajímavé auto, o tom žádná, zatím ale zaostává za očekáváními a tím, co slibuje Tesla i dojmy některých návštěvníků její premiéry. Foto: Tesla

Zdroj: DragTimes@Youtube

Petr Miler